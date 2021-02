Chovet przed Nissanym

Prowadzący w mistrzostwach Chovet uzyskał w pierwszej sesji 1.56,013. Wyniki drugiej sesji otwiera Roy Nissany (1.56,236). Trzeci czas dnia należał do Romana Stanka.

David Vidales zajął miejsce Dino Beganovica w Abu Dhabi Racing by Prema. Tatuusa z numerem 99 prowadził Khaled Al-Qubaisi, ojciec Amny, która nie zdobyła dotąd punktów. Alex Connor zadebiutował w 3Y Evans GP. 16-letni Brytyjczyk mieszkający w Dubaju, Connor jeździł samochodem Caspera Stevensona.

TEST 1+2

1. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport) 1.56,013

2. Roy Nissany (Hitech GP) 1.56,236

3. Roman Staněk (Hitech GP) 1.56,301

4. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.56,303

5. Patrik Pasma (3Y Evans GP) 1.56,409

6. Ayumu Iwasa (Hitech GP) 1.56,411

7. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) 1.56,494

8. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.56,745

9. Roberto Faria (Motorscape) 1.56,802

10. Reece Ushijima (Hitech GP) 1.57,072

11. Nicola Marinangeli (Motorscape) 1.57,141

12. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) 1.57,347

13. Kush Maini (Mumbai Falcons) 1.57,473

14. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) 1.57,595

15. Alex Connor (3Y Evans GP) 1.57,614

16. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) 1.57,930

17. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.57,961

18. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) 1.58,150

19. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) 1.58,337

20. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) 1.58,679

21. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) 1.59,028

Fot. F3 Asian Championship