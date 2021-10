Dwie „szóstki” Gosi Rdest w Portugalii

Ostatnia runda tegorocznego cyklu towarzyszyła zmaganiom European Le Mans Series, gdzie Robert Kubica wraz ze swoim zespołem zajął drugie miejsce. Wcześniej tor w Portimao “należał” do pucharowych Alpine A110. Od pierwszych treningów Gosia Rdest prezentowała tempo w środku stawki. Kwalifikacje to potwierdziły - w obu sesjach żyrardowianka uzyskała dziewiąty rezultat.

Oba wyścigi stały pod znakiem zamieszania z przodu stawki między kandydatami do tytułu. Sytuacja ta pozwoliła przebijać się do przodu Gosi Rdest. Polka musiała się napracować zarówno w sobotę, jak i niedzielę, ale końcowy wynik w obu przypadkach był zadowalający - dwa szóste miejsca.

- Weekend zdecydowanie zaliczam do udanych. Na treningach może nie było do końca tak dobrze jakbym chciała, ale w wyścigach tradycyjnie pokazałam, że to właśnie ta część rywalizacji jest moją najmocniejszą stroną – powiedziała Gosia Rdest. - Paru rywalom puszczały lekko nerwy, ale ja zachowałam zimną krew i wyrwałam sobie co mogłam. Dwa finisze na P6, identycznie jak rok temu, mnie satysfakcjonują. Ta zimna krew zaowocowała również moją padokową ksywką, pomiędzy innymi zawodnikami – Polska ściana! – takie echa słychać w kuluarowych rozmowach na torze, gdzie czasami pomimo szybszych okrążeń współzawodnicy nie są w stanie wykonać manewru wyprzedzania.

W końcowej tabeli Rdest zajęła ósme miejsce.

- Zdecydowanie był to “normalniejszy” sezon niż poprzedni - więcej rund, kalendarz raczej się nie zmieniał, więc mogłam się lepiej przygotowywać – dodała. - Przede wszystkim znałam już więcej torów, a także lepiej się czułam z samochodem. Doszło jednak wielu mocnych rywali, przez co walki było naprawdę mnóstwo. Na pewno sporym wsparciem były także okazjonalne starty w W Series, przez co byłam w lepszej formie i bardziej „wjeżdżona”. Podium na Magny-Cours pokazało, że mogę walczyć w czołówce - mam nadzieję, że będę to robić jeszcze częściej. Dziękuję za wsparcie mojej rodzinie, najbliższym, kibicom, a także partnerom bez których ten sezon nie byłby możliwy.

Na tą chwilę to ostatni start Gosi Rdest w 2021 roku. W najbliższych miesiącach powinny się sfinalizować plany zawodniczki na nadchodzący sezon.

