- S1 Hoonitron łączy w sobie wiele z tego, z czego Audi słynęło już w latach osiemdziesiątych - powiedział Ken Block. - Na przykład, spektakularna aerodynamika samochodu została teraz przełożona na całkowicie nowoczesną formę. Myślę, że to fajne, że projektanci Audi inspirowali się własną przeszłością i w unikalny sposób przenieśli technologię i wygląd tamtego samochodu do teraźniejszości.

Dwa silniki elektryczne, napęd na wszystkie koła, ogromna moc, podwozie z włókna węglowego i pełne standardy bezpieczeństwa zalecane przez FIA - to w skrócie statystyki S1 Hoonitron.

Block zapoznał się z tą maszyną już w listopadzie.

- Audi dało mi możliwość testowania go przez kilka dni w Niemczech - dodał Block. - Jestem zaznajomiony z wieloma różnymi samochodami wykorzystującymi silniki spalinowe, natomiast tutaj musiałem nauczyć się wielu nowych rzeczy. Kręcenie bączka przy prędkości 150 km/h bezpośrednio z miejsca postoju, tylko przy użyciu prawej stopy, to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Nasza praca koncentrowała się na przyzwyczajeniu do auta. Dziękuję całej ekipie Audi Sport za wspaniałą pracę zespołową.

Prace rozwojowe przy S1 Hoonitron prowadziło Audi Sport w zakładzie w Neckarsulm. Audi Design z Ingolstadt było odpowiedzialne za stylizację.

- Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym projekcie, cały zespół był zachwycony: mieliśmy okazję stworzyć samochód, który łączy ikonę naszej marki z przyszłością - powiedział główny projektant Audi, Marc Lichte. - Wyzwania były ogromne: Chodziło o stworzenie nowoczesnej, całkowicie elektrycznej interpretacji S1 Pikes Peak. Harmonogram był bardzo napięty: podczas gdy nasz proces projektowania trwa zwykle od jednego do półtora roku, a teraz od pierwszego rysunku do ostatecznego projektu mieliśmy zaledwie cztery tygodnie. Byliśmy w stałym kontakcie z Kenem Blockiem i jego zespołem, prowadząc intensywną wymianę poglądów.

Pod roboczym tytułem Elektrikhana, Ken Block i jego zespół zamierzają wyprodukować kolejny film z jego słynnej serii Gymkhana, z udziałem S1 Hoonitron.

Galeria zdjęć: Audi S1 Hoonitron

