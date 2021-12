Will Stevens zasiądzie za kierownicą prototypu Acury ARX-05 zespołu Wayne Taylor Racing. Jego zmiennikami będą Ricky Taylor i Filipe Albuquerque.

Ekipa, która wygrała Michelin Endurance Cup w 2021 roku i była o krok od zdobycia tytułu w klasyfikacji generalnej IMSA, zatrzymała Taylora i Albuquerque'a na drugi pełny sezon z Acurą, podczas gdy Alexander Rossi będzie ich czwartym kierowcą w otwierający sezon Rolex 24 at Daytona.

- Ciągłość to zawsze dobra rzecz, a oni obaj naprawdę dobrze ze sobą współpracują - powiedział właściciel zespołu Wayne Taylor. - Alexander Rossi znów do nas dołączył. W zeszłym roku wykonał dla nas świetną robotę, pomagając nam wygrać Rolex 24. Natomiast Will Stevens będzie dla nas jeździł we wszystkich rundach Michelin Endurance Cup.

- Był kimś, kogo obserwowaliśmy przez ostatni rok lub dwa i zbieraliśmy informacje na jego temat - dodał. - Alex i on byli kolegami zespołowymi w Formule 1 wiele lat temu i bardzo dobrze zgrali się podczas ostatnich dwudniowych testów w Daytonie, gdzie Will szybko złapał niezłe tempo.

- Najważniejszą rzeczą jest to, że wszyscy mają ten sam cel, którym jest wygrana. Dziękuję Acura, HPD, Konica Minolta, Harrison Contracting i CIT, którzy pomogli w realizacji tego celu i nie mogę doczekać się powrotu do Daytony - zakończył.

Stevens, obecnie kierowca testowy i rozwojowy F1 w ekipie McLarena, regularnie startujący w FIA WEC i European Le Mans Series, powiedział: - Jestem super podekscytowany, że dołączam do rodziny Wayne Taylor Racing i IMSA WeatherTech SportsCar Championship na Daytonę, Sebring i Petit Le Mans.

- Ten zespół jest bardzo szanowany i zawsze chciałem być jego częścią. IMSA to ogromny rynek w sportach motorowych, który bardzo się rozwija i jest to relacja, którą chcę budować na przyszłość - dodał. - Znam Ricky'ego, Filipe i Alexandra od kilku lat, więc miło, że mam już z nimi takie relacje. To zaszczyt być częścią tego wyjątkowego zespołu #10 Konica Minolta Acura ARX-05 i chcę im pomóc w odniesieniu sukcesu w tym roku.

#10 Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 Acura DPi: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi