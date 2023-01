Po pokonaniu łącznie ponad ośmiu tysięcy kilometrów, Lorenzo Santolino zajął dziewiąte miejsce w 45. edycji Dakaru.

Hiszpan mądrze podszedł do rywalizacji na saudyjskich bezdrożach. Po odpadnięciu z rywalizacji dwóch jego kolegów zespołowych, nie podejmował zbyt dużego ryzyka, unikał błędów oraz starał się oszczędzać swoją maszynę 450 SEF Rally, a mimo to podpinał się pod czołówkę motocyklowej stawki.

Zawodnik stajni wspieranej przez Motul, regularnie był u bram pierwszej dziesiątki realizując tym samym zakładaną strategię zespołu.

- Zająłem dziewiąte miejsce co stanowi bardzo satysfakcjonujący wynik - powiedział Santolino. - To była trudna edycja, ale poradziliśmy sobie i nasza strategia pozwoliła mi znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Poprawiłem się o dwie lokaty w stosunku do zeszłorocznych rezultatów.

- Dziękuję całemu zespołowi Sherco Factory Rally i wszystkim ludziom, którzy mnie wspierali. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i spędzenie czasu z rodziną - dodał.

Harith Noah, który podczas rajdu doznał kontuzji pleców w wyniku upadku, przechodzi rehabilitację w Indiach. Kolejny z zawodników zespołu - Rui Goncalves, który też nie dotarł do mety, już podkreśla ogromną chęć powrotu do rywalizacji.

