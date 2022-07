Przed weekendem wyścigowym na Silverstone, Red Bull Racing ogłosił, że zerwał kontakt z Jurim Vipsem ze skutkiem natychmiastowym. Powodem tego był rasistowski komentarz Estończyka wygłoszony podczas transmisji z gry wideo na Twitchu.

W związku z powyższym zniknął z szeregów Red Bulla, ale zachował posadę kierowcy wyścigowego w Formule 2, w ekipie Hitech GP.

- Rozwiązaliśmy z nim umowę i niewątpliwie da mu to czas do namysłu - przyznał szef RBR, Christian Horner, w wywiadzie dla The Independent.

21-latek jednak nadal jest członkiem juniorskiego programu Red Bulla, choć nie widnieje na oficjalnej liście kierowców.

- Będziemy go wspierali, pomimo rozwiązania umowy, z mentalnego i edukacyjnego punktu widzenia. Miejmy nadzieję, że wyciągnie z tego naukę - dodał.

W odniesieniu do utrzymania Vipsa w składzie Hitech, dodał: - To ich decyzja i w żaden sposób go nie finansujemy. To stało wyłącznie po stronie ekipy Formuły 2 i mają swoje własne powody, dla których to zrobili.

Stanowisko Hitech wywołało wiele krytyki, w tym ze strony kierownictwa F2. Niemniej jednak Vipsowi pozwolono ścigać się na Silverstone w zeszły weekend.

