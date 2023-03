Decyzje sędziów w temacie przyznawania kar za złe ustawienie bolidu na polach startowych opierały się na dodatku do Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, który został wprowadzony na rok 2022.

Zapisano w nim, że samochód „musi stać nieruchomo w przydzielonym mu polu startowym, tak aby żadna część styku przednich opon nie znajdowała się poza liniami (przód i boki) w momencie sygnału startu.”

W obu przypadkach (Alonso w Arabii Saudyjskiej i Ocon w Bahrajnie) uznano, że kierowcy umieścili swoje samochody zbyt daleko od właściwego pola startowego, za co otrzymali kary.

Problem, z jakim borykają się kierowcy, polega na tym, że mają ograniczoną widoczność, gdy zbliżają się do swoich pól startowych i chociaż mogą ocenić, gdzie się zatrzymać, szukając punktów odniesienia z boku kokpitu, łatwo jest w pewnym stopniu przestrzelić idealną pozycję.

- Myślę, że przepisy dotyczące miejsca, w którym samochód musi się zatrzymać na polu startowym, wydają się nieco drakońskie. Nikt nie czerpie wyraźnej korzyści z przesunięcia o 10 centymetrów po jednej lub drugiej stronie. Nie bardzo rozumiem dlaczego [kary są tak wysokie - powiedział dyrektor sportowy Alpine, Alan Permane.

- Dodatkowo [porządkowi] mogą dowolnie malować pola startowe. Wydaje się, że nie ma na to przepisów. Nie wiem, czy zostanie to zweryfikowane, ale nakładanie kar za dotknięcie linii kołem w samochodzie, w którym kierowcy nie widzą tych linii, wydaje się szorstkie i niepotrzebne. Esteban skupiał się na tym przez cały tydzień. Powiedział, że dotarł do pól startowych i nie miał pojęcia, gdzie jest - dodał Permane.

Permane spodziewa się, że temat zostanie omówiony na następnym spotkaniu sportowego komitetu doradczego F1.

Niektórzy obserwatorzy zastanawiali się, dlaczego Ocon otrzymał następnie drugą karę w Bahrajnie za zbyt szybkie rozpoczęcie prac nad samochodem po wykonaniu pierwotnej kary, podczas gdy początkowa kara Alonso została ostatecznie anulowana. Jednak Permane powiedział, że Alpine nie kwestionuje decyzji w sprawie Ocona.