Przy całym zamieszaniu związanym z produkcjami Netflixa, które niedawno pojawiły się na ekranach, seriale dokumentalne są obecnie bardzo popularne. Dlatego nadszedł czas, aby najnowsze dzieło zdobywcy nagrody BAFTA, scenarzysty i producenta „Senny”, Manisha Pandeya, pojawiło się w Boże Narodzenie na Discovery+ i innych platformach na całym świecie.

Dominując w F1 przez ponad 40 lat, Bernie Ecclestone został odsunięty na bok w 2017 roku, gdy Liberty Media odcisnęło swoje piętno na tym sporcie. Ale teraz 92-letni Ecclestone ma coś do powiedzenia. Jako bohater nowego, ośmioczęściowego serialu dokumentalnego, napisanego i wyreżyserowanego przez Pandeya, Ecclestone opowiada swoją historię od 1950 roku aż do pamiętnego dnia w 2017 roku, kiedy to nowo mianowany dyrektor generalny Liberty Media F1, Chase Carey, nakazał mu odejść po ponad 35 latach na szczycie sportu.

Program jest niezwykle bogaty w archiwa, ze spektakularnymi materiałami filmowymi od 1950 roku, w tym z pierwszego Grand Prix na Silverstone, gdzie Ecclestone był obecny. Jako lider F1 Ecclestone był małomówny, ale tutaj jest na pierwszym planie i swobodnie opowiada swoją własną narrację, ze spostrzeżeniami, które czasami są zabawne, a innym razem niezwykle smutne.

Wczesne odcinki, obejmujące lata 50., 60. i 70., nieuchronnie dotykają kwestii wielu ofiar śmiertelnych wśród kierowców. Niewystarczające bezpieczeństwo samochodów i torów wyścigowych we wczesnych latach F1 stało się przygnębiająco znajome w miarę upływu dziesięcioleci i utraty większej liczby wielkich nazwisk: Hawthorn, Collins, Rindt, Cevert, Villeneuve. Ecclestone odegrał swoją rolę w promowaniu bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy przejął kontrolę nad sportem w latach 80., mianując profesora Sida Watkinsa kierownikiem medycznym F1.

Ecclestone daje z siebie wszystko, opisując zawieranie transakcji za zamkniętymi drzwiami, co było jego rolą. Ponieważ zilustrowanie tych anegdot za pomocą archiwum jest prawie niemożliwe, producenci wpadli na eleganckie rozwiązanie z komiksową animacją, co może brzmi tandetnie, ale w rzeczywistości działa dobrze.

Badacze archiwum być może udawali, że tego nie widzą, ale istnieją rzeczywiste nagrania promotorów wyścigów przekazujących pliki gotówki Ecclestone'owi, który układa je starannie w swojej teczce i dziękuje im za interesy.

Jest też nastrojowy materiał filmowy, przedstawiający handel używanymi samochodami przy krawężniku na londyńskiej Warren Street, gdzie Ecclestone zbierał pierwsze szlify jako handlarz.

Seria musiała jednak wykorzystać największy zakup archiwum wideo w historii F1, a oprócz akcji wyścigowej jest kilka perełek, jak widzieliśmy w "Sennie". Jean-Marie Balestre, prezes FIA z lat 80., z którym Ecclestone walczył o kontrolę nad F1 i który zagrał główną rolę w „Sennie”, jest ponownie przedstawiany jako nadęty błazen, którego Ecclestone wywodzi w pole w niektórych scenach z wyśmienitym humorem i niezręcznością.

Producenci postawili sobie nie lada wyzwanie, czyniąc Ecclestone'a głównym narratorem serialu. Historia jest w całości widziana jego oczami. Inne czołowe postacie z historii tego sportu mówią, ale tylko we fragmentach współczesnych wywiadów - postacie takie jak Graham Hill czy Colin Chapman, uchwycone w swoim czasie.

Ale to działa. W przypadku głównych momentów narracji Ecclestone siedzi w jasnym, całkowicie białym otoczeniu, patrzy prosto w kamerę, a jego twarz jest oświetlona, ​​dzięki czemu widoczne są wszystkie kontury. Nie mając gdzie się ukryć, jego twarz opowiada historię. Jest wzruszenie, trochę żalu, mnóstwo humoru i cierpkie momenty wyrównania rachunków.

W ostatnim czasie Ecclestone trafił na pierwsze strony gazet z niewłaściwych powodów, kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat Putina i Saddama Husajna. Ale w tym serialu nie chodzi o nagłówki.

Jest to bardzo wyraźna próba ujęcia dziedzictwa Berniego dla jego syna, Ace'a, który jest 89 lat młodszy od Ecclestone'a i jest mało prawdopodobne, aby poznał szczegółowo historię swojego ojca z jego własnych ust. Poprzez taki ruch, my wszyscy możemy to zobaczyć.

Wielu biografów i filmowców chciało opowiedzieć historię Berniego. Pandey był we właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwym pomysłem, a Bernie otworzył się w sposób, który trudno sobie wyobrazić każdemu, kto pracował z nim w F1.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku innych filmów dokumentalnych, o których mówi się obecnie w obiegu, mamy tutaj tylko historię głównego bohatera, ale dla każdego, kto interesuje się F1, jak to się stało, że ten sport stał się biznesem o wartości dwóch miliardów funtów rocznie i jednym z największych sportów na świecie, ta seria wypełni wiele luk.

Lucky – Gdzie oglądać od grudnia 2022 roku?

Warner Brothers Discovery w Wielkiej Brytanii

Viaplay w Krajach Nordyckich, Polsce, Krajach Bałtyckich i Holandii

DAZN w Japonii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii

ESPN w Krajach Ameryki Łacińskiej i Ameryce Południowej

W innych miejscach: Facebook/LuckyTVSeries