Nowy projekt Coultharda

David Coulthard osiągnął wiele w ciągu ponad 30 lat w profesjonalnym sporcie motorowym. Nigdy nie zdobył mistrzostwa świata F1, ale jest obecnie zdeterminowany, aby pomóc kobietom w dotarciu do królowej sportów motorowych.

W ostatniej dekadzie pojawiło się wiele inicjatyw mających na celu znalezienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie w Formule 1 - dlaczego nie ma kobiet w F1? Od programu FIA Girls on Track po W Series, którego Coulthard jest partnerem, możliwości rosną. Nie rozwiązują one jednak podstawowych problemów, z którymi należy uporać się na drodze do królowej sportów motorowych, a są to: lepsze wykrywanie talentów na wczesnym etapie, a następnie finansowanie i inne profesjonalne wsparcie dla określonego programu rozwojowego. Na taką pomoc mogło liczyć wielu obecnych kierowców Formuły 1.

Coulthard nawiązał więc współpracę ze swoim przyjacielem, czeskim biznesmenem Karelem Komarkiem, aby stworzyć strukturę rozwojową o nazwie More than Equal, w której skład wchodzą eksperci branżowi od fitnessu, szkolenia kierowców, psychologii po sponsoring.

Komarek jest najbardziej znany jako operator narodowych loterii w wielu krajach europejskich.

Podczas gdy Coulthard ma historię swojej siostry, której kariera sportowa zakończyła się praktycznie na kartingu, gdyż nie istniał system pozwalający na dalszy rozwój, mimo dużego wsparcia ze strony ich rodziców, Komarek dorastał w komunistycznej Czechosłowacji i czuł się odcięty od dostępu do sieci biznesowych na Zachodzie.

- Kraj był zamknięty, nie mogliśmy podróżować i rywalizować - powiedział Komarek. - To samo może dotyczyć młodych kobiet myślących o karierze w sporcie motorowym. Jeśli nie masz szansy w wieku 10-12 lat, kiedy możemy zidentyfikować talent i sprawdzić konkurencyjność w stosunku do innych kierowców płci męskiej, to mamy do czynienia z podobną historią.

Coulthard przyciąga do współpracy wiele znanych nazwisk i firm, takich jak Hintsa Performance, której trenerzy opiekują się kierowcami F1, w kontekście treningu fizycznego i przygotowania psychologicznego. W skład rady doradczej weszło też wiele osobistości z branży, takich jak Kate Bevan - była dyrektor w F1 odpowiedzialna za Paddock Club i F1 Experiences, Julia George z firmy Heineken i ojciec Lewisa Hamiltona, Anthony.

- Biorąc pod uwagę moje doświadczenie w Formule 1 i kontakty, wraz z wiedzą biznesową i zaangażowaniem Karela i zbierając świetnych oraz zmotywowanych fachowców, mamy niezły zespół - powiedział Coulthard. - Jeśli udałoby się wypracować coś pozytywnego, próbując wesprzeć i wychować jakiś talent na przyszłość, to kto, jak nie my?

- Zespoły Formuły 1 są zbyt zajęte swoimi działaniami i szczerze powiedziawszy nie są zainteresowane udzielaniem wsparcia na omawianym poziomie. Dlatego my się tego podejmiemy.

- Wierzymy, że możemy wpłynąć na zmianę. Jeśli nikt się tym nie zajmie, nic się nie wydarzy. W Series jest tego przykładem. Dla niektórych osób jest to dość kontrowersyjne, ale nie postawiło zbyt wielu kobiet na pierwszym planie.

- Tu nie chodzi o to, co możemy z tego wyciągnąć w kontekście biznesowym. Zamierzamy stworzyć zrównoważoną platformę finansową, która będzie umożliwiała udzielenie wsparcia na wczesnych etapach kariery, ale chcemy też znaleźć partnerów, którzy swoimi działaniami będą wykraczali poza to, czym zajmują się ich marki. Angażujemy się w ten projekt długoterminowo.

Inauguracja programu More than Equal odbyła się przed Grand Prix Wielkiej Brytanii i została nieco zagłuszona przez dyskusję dotyczącą całkowicie nieakceptowalnych komentarzy Nelsona Piqueta pod adresem Lewisa Hamiltona. Zeszły tydzień pokazał, że choć sport motorowy powoli posuwa się naprzód w kierunku większej integracji na wszystkich frontach, to jest to trudna walka.

More than Equal będzie dążyło do przełamania błędnych przekonań na temat kobiet kierowców wyścigowych, takich jak brak siły, agresji lub gotowości do narażania się na niebezpieczeństwo. Te czynniki w przeszłości tworzyły bariery. Coulthard jest głęboko przekonany, że zawodnicy odkładają na bok świadomość, że może im się coś stać, gdy wsiadają do samochodu wyścigowego i odrzuca wszelkie sugestie, że w przypadku kobiet jest inaczej. Przytacza swój własny przejmujący przykład pierwszej jazdy w F1 dla Williamsa w 1994 roku, gdy zastąpił zmarłego Ayrtona Sennę.

- To po prostu nigdy nie przychodzi ci do głowy - przekazał. - Spójrz, jak doszedłem do tego sportu. Dosłownie trzy tygodnie później siedziałem w tym samym samochodzie co Ayrton. Testowałem również ten bolid przed wyścigiem w Imoli, dokładnie to samo podwozie.

Krążą sugestie, że w poszukiwaniach przyszłej zawodniczki F1 należało by się oprzeć na córce któregoś z kierowców z tej serii. Wskazuje się na Nico Rosberga, Juan Pablo Montoyę czy Sebastiana Vettela, których córki nie są jednak zachęcane do ścigania się. Inaczej jest w przypadku Miki Hakkinena, którego Ella jeździ obecnie w kartingu. Według jego byłego kolegi z zespołowego z McLarena, Coultharda, „Mika jest tym zafascynowany”.