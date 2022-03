29-latek, który zastąpił Nikitę Mazepina przed rozpoczęciem sezonu, zajął 5 miejsce podczas Grand Prix Bahrajnu. Duńczyk jest teraz przed swoim pierwszym GP Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Haasa nie miał jednak możliwości zapoznania się z torem na symulatorze, co zwiększa na nim presję.

- Przygotowania do wyścigu w Bahrajnie były proste. Mieliśmy testy i znam to miejsce, tutaj na natomiast wszystko jest dla mnie nowe, zwiększa to presję, aby niczego nie zepsuć podczas jazdy.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Kierowca z Danii przyznał, że kolejny dobry wynik zwiększyłby pewność siebie kierowców, jak i całego zespołu.

- Zdecydowanie dobry wynik dałbym nam więcej pewności, tym bardziej, że to nie jest łatwy obiekt do jazdy. To jeden z torów, na których chciałbyś mieć jak najwięcej okrążeń. Mam nadzieję, że nadrobię zaległości w kwalifikacjach, a następnie dobrze zaprezentuje się w wyścigu. Nie mogę się doczekać - stwierdził Magnussen.