Wolff: Nie ma lepszego miejsca niż Mercedes

Wolff dołączył do Mercedesa w 2013 roku i w roli dyrektora generalnego oraz szefa zespołu doprowadził go do zdobycia sześciu podwójnych tytułów, począwszy od sezonu 2014. Austriak był łączony z posadą w strukturach Formuły 1, jednak po finale w Abu Zabi zasugerował, iż woli pozostać w ekipie srebrnych strzał.

- Jest wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę w swoim życiu zawodowym - powiedział Wolff.

- Co czyni cię szczęśliwym i co sprawia, że wstajesz z łóżka nawet w gorsze dni?

- Jeśli o mnie chodzi, to po tylu latach spędzonych w zespole, wzajemne relacje nadal dodają mi wiele siły. W tej chwili nie wyobrażam sobie lepszego miejsca.

Gdy Wolff dołączył do Mercedesa, zespół kierowany był przez Rossa Brawna, Nikiego Laudę i Nicka Fry'a, ale ten ostatni szybko opuścił ekipę z Brackley, a Brawn odszedł wraz z końcem 2013 roku.

- Zawsze będę szanował możliwości które dostałem i zaufanie, którym mnie obdarzono pod koniec 2012 roku. Sądzę, że dla firmy takiej jak Daimler, przekazanie zarządzania Nikiemu i mnie nie było łatwe.

- Od tamtej pory relacje stały się jeszcze silniejsze, zarówno dla osób decyzyjnych w zarządzie Daimlera, jak i wielu pracowników, którzy przez ten czas byli częścią projektu. Te relacje są czymś, co determinuje jakość naszego życia.

- Jeśli dostanę swobodę dalszego kierowania zespołem w sposób przedsiębiorczy - tak, jak do tej pory - a nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie, to jest to dla mnie idealne miejsce.