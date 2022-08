Złe życzenia dla de Vriesa

Podczas e-Prix Seulu II minionej niedzieli, zamykającego sezon Formuły E 2021-22 doszło do kolizji Pascala Wehrleina i Nycka de Vriesa, która zakończyła wyścig obydwóch kierowców.

To nie był pierwszy incydent między tą dwójką. Wehrlein próbował wcześniej minąć agresywnie broniącego się kierowcę Mercedesa. Holender podczas hamowania zmieniał tor jazdy więcej niż raz, łamiąc tym samym przepisy sportowe. 27-latek został ukarany za podobne manewry we wcześniejszej rundzie tegorocznego sezonu w Londynie, co kosztowało go utratę miejsca na podium.

Junior Mercedesa, który jest łączony z ewentualnym przejściem do Formuły 1 w przyszłym sezonie, w tym roku wielokrotnie był krytykowany w Formule E za jazdę przekraczającą dozwolone granice.

W szesnastej rundzie otrzymał kolejną pięciosekundową karę oraz dwa punkty karne, ale tym razem za doprowadzenie do kolizji z Wehrleinem podczas siódmego okrążenia, w wyniku której obaj nie ukończyli zawodów.

- Mam nadzieję, że nie dostanie się do Formuły 1 - odniósł się Wehrlein do Holendra podczas komunikacji radiowej ze swoim zespołem Porsche. - Co za p*******y idiota.

Kamery telewizyjne uchwyciły tylko końcówkę ich kolizji w Seulu.

- Przede wszystkim w pierwszym incydencie zmienił tor jazdy podczas hamowania do dwudziestego zakrętu - powiedział Wehrlein. - Zblokowałem przez to wszystkie koła i prawie rozbiłem się tracąc jedną lub dwie pozycje.

Potem wyprzedził de Vriesa, ale chwilę później doszło między nimi do poważniejszego kontaktu.

- Myślę, że jedno okrążenie później skorzystał z trybu ataku i spróbował zbyt optymistycznego manewru w pierwszym zakręcie [red. po wewnętrznej]. Mocno ślizgał się na wyjściu z łuku, uderzając w mój samochód i uszkadzając zawieszenie. Zniszczył swój wyścig przez spóźnione hamowanie.

- To nie są standardy tych mistrzostw - dodał Wehrlein. - Mam na myśli ruchy podczas hamowania. Właśnie przez to moje i jego zawody były katastrofą, a do tego otrzymał jeszcze dwa karne punkty do licencji. Tym razem to ja byłem jego ofiarą.

De Vries, który spadł na dziewiąte miejsce w końcowej klasyfikacji mistrzostw, stwierdził: - Co mogę powiedzieć? Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. Nie rozumiem dlaczego wszyscy robią z tego wielką sprawę.

Pascal Wehrlein pozostaje na kolejny sezon w zespole Porsche. Dołączy do niego Antonio Felix da Costa w miejsce Andre Lotterera.

Mercedes, który obronił tytuł w klasyfikacji zespołowej, zakończył swoją trzy-sezonową przygodę z Formułą E.

