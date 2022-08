Ferrari ujawniło awarię czujnika wynikającą z oderwania zrywki z kasku Maxa Verstappena, która utknęła w przewodzie hamulcowym Charlesa Leclerca, co doprowadziło do jego pechowej kary pięciu sekund za przekroczenie prędkości w alei serwisowej w końcówce Grand Prix Belgii na torze Spa.

Kara zepchnęła Leclerca z piątego na szóste miejsce za Fernando Alonso i przyszła po tym, jak Leclerc dojechał już do mety na piątym miejscu.

Decyzja o ponownym zjeździe była pomysłem Ferrari, aby spróbować wywalczyć bonusowy punkt za najlepszy czas okrążenia.

Leclerc wziął na siebie winę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, ale szef Ferrari, Mattia Binotto, ujawnił awarię czujnika wynikającą z oderwania zrywki, która utknęła w przednim prawym przewodzie hamulcowym Leclerca, co oznaczało, że pomiary zespołu mogły być błędne.

- Nie używaliśmy naszych normalnych czujników mierzących prędkość, ponieważ zawiodły one podczas przegrzania przedniego prawego hamulca z powodu oderwania zrywki z kasku Maxa. Nasz system może nie był tak dokładny. Była to pechowa sytuacja. Nie przestaniemy z tego powodu myśleć o tym, aby jechać po najszybsze okrążenie, gdy są na to warunki - podsumował sytuację szef zespołu.