Już w debiutanckiej kampanii gościł raz na podium, a tegoroczne mistrzostwa Starego Kontynentu układają się jeszcze lepiej dla Litwinowicza i przed finałową rundą w Niemczech jest drugi w klasyfikacji sezonu.

W sezonie 2022 zawodnik Automobilklubu Wielkopolskiego ma za sobą już cztery rundy i ostatnie dwie to pasmo sukcesów. Kierowca Audi A1 był już blisko podium na początku sezonu w Szwecji, gdzie niestety otrzymał karę za wyprzedzanie podczas żółtej flagi na finałowym okrążeniu w słynnym Holjes. Dużo lepiej było w norweskim Hell, gdzie Damian był trzeci. Ostatni sukces to wspaniała taktyka i drugie miejsce w Portugalii.

- To był fantastyczny weekend na torze Montalegre, w którym zakochałem się już w zeszłym roku. Organizatorzy poczynili trochę zmian. W innym miejscu ulokowano joker lapa, co tym bardziej mi przypasowało - mówił Litwinowicz. - Jestem bardzo szczęśliwy z wywalczonego drugiego miejsca i awansu na pozycję wicelidera w klasyfikacji generalnej. Weekend zaczął się idealnie od najlepszych czasów w treningu i zajęcia trzeciego i drugiego miejsca w wyścigach kwalifikacyjnych. Trzeci bieg niestety skończył się dla mnie 200 metrów przed metą po małej awarii. Plan na wyścig progresywny oraz półfinał był prosty. Bezpieczne dojechać i zameldować się w finale. Finał to już pogoń po słabym starcie, dobra taktyka i rewelacyjne drugie miejsce. Mam życiówkę - cieszył Litwinowicz.

Audi A1 serwisowane jest przez konstruktora auta - Rolfa Vollanda i jego stajnię Volland Racing. Warto dodać, że niemiecka ekipa obsługuje również tegorocznego mistrza Europy Kobe Pauwelsa, któremu w Portugalii udało się już zapewnić tytuł mistrza Europy.

Do rozegrania pozostała już tylko finałowa runda na legendarnym torze Nurburing na początku listopada. W zespole Polaka zapadła właśnie decyzja o treningowym starcie w połowie października, w finałowej rundzie mistrzostw Francji na torze Dreux pod Paryżem.

- Mistrzostwa Francji to bardzo mocna stawka, dobra organizacja i ogromna liczba kibiców. Razem z Rolfem stwierdziliśmy, że dobrym rozwiązaniem będzie udział w zawodach we Francji, abym był w formie przed Nurburingiem. W końcu w Niemczech będę walczyć o tytuł wicemistrza Europy - dodał Litwinowicz.

