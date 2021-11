ThinkingForward z Tomem Kristensenem

To pierwszy raz, kiedy kierowca jego kalibru kandyduje na jedno z głównych, wybieralnych stanowisk w FIA. Dlaczego Kristensen zdecydował się na to?

- Sport motorowy jest moim życiem, dzięki niemu wiele zyskałem - powiedział Duńczyk. - Myślę, że teraz nadszedł czas, abym dał coś w zamian. Podoba mi się idea, że sport powinien być prowadzony przez ludzi, którzy mają w nim duże doświadczenie. Chciałbym podzielić się całą swoją wiedzą i zrozumieniem, aby zachęcić nowe pokolenia do zaangażowania się w sport motorowy. Już od jakiegoś czasu pracuję w FIA w Komisji Kierowców. Chciałbym więc nadal być zaangażowany w rozwój sportu, który tak bardzo kocham.

Platformą Kristensena do rozpoczęcia większej kariery politycznej w sporcie jest jego rola lidera we wspomnianej komisji. Chociaż jej praca nie jest dobrze znana publiczności sportów motorowych, ma ona swoje wpływy w wielu obszarach, w tym np. mianuje sędziów na wyścigi, wspiera programy takie, jak Women in Motorsport, Girls on Track, również ma istotny głos w grupach zajmujących się bezpieczeństwem i badaniem wypadków, regulaminami i kategoryzacją licencji kierowców do wyścigów wytrzymałościowych i GT.

- Jesteśmy grupą bardzo dobrych specjalistów, większość z nas ścigała się w rajdach, w cross country, kartingu, Formule 1 i wyścigach wytrzymałościowych, więc mamy duże doświadczenie - mówił Kristensen. - Nie podejmujemy konkretnych decyzji, ale wnosimy sprawy do Światowej Rady Sportów Motorowych i wspieramy inne komisje.

Następne pięć do dziesięciu lat dla sportów motorowych będzie okresem jednych z największych i najbardziej gwałtownych zmian w historii tego sportu, ponieważ siły zewnętrzne, takie jak zmiany klimatyczne, streaming wideo, gry i media społecznościowe zmieniają jego kształt. Będą zwycięzcy i przegrani wśród licznych kategorii sportów motorowych, ale obaj kandydaci na prezydenta FIA i ich zespoły startujące w tych wyborach uważają ochronę sportu i jego ścieżek rozwoju, od podstaw do F1, za kluczowy priorytet.

O swoich pomysłach na rozwój sportu motorowego Tom Kristiensen opowiedział w wywiadzie udzielonym serwisowi Motorsport.com, w ramach serii #ThinkingForward.