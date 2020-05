Rewanż Elliotta

Kierowca Chevroleta Silverado wystawionego przez GMS Racing, minął metę North Carolina Education Lottery 200 0,627 sekundy przed Kylem Buschem. Elliott zrewanżował się Buschowi za incydent w ubiegłą środę podczas rundy Cup Series w Darlington. Obrócony przez Kyle'a, Chase stracił wówczas szanse powalczenia o zwycięstwo.

Minęły dwa lata od ostatniej przegranej Kyle'a Buscha w Truck Series. Rekordzista serii (57 sukcesów), młodszy z braci Buschów posiadał w dorobku siedem zwycięstw z rzędu, a wyścig na Charlotte Motor Speedway wygrywał już ośmiokrotnie.

NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series wznowiono po przerwie, trwającej od 21 lutego. Chase Elliott ubiegał się o nagrodę 100.000 dolarów - 50 tysięcy z puli prezesa Gander Outdoors, Marcusa Lemonisa, i drugich 50.000, zaoferowanych przez Kevina Harvicka kierowcy z Cup Series, który pokona Kyle'a Buscha w wyścigu pikapów. Nagroda miała zostać przeznaczona na cel charytatywny, związany z walką z COVID-19.

Kyle Busch, ścigający się trzeci wieczór z rzędu, wykonał 81 manewrów wyprzedzenia. Dwudziesty trzeci po ostatnim pit stopie, as z Las Vegas przebił się na czoło stawki 20 okrążeń przed metą. Toyota Tundra z numerem 51 zbliżyła się do prowadzącego Elliotta na 0,4 sekundy, ale podczas dublowania dystans wzrósł do ponad sekundy.

- Kyle był trochę lepszy w końcówce - przyznał Chase Eliott po trzecim zwycięstwie w Truck Series. - Miałem podsterowny samochód i chyba nie skorygowaliśmy tego wystarczająco podczas ostatniego pit stopu. Trzy lata temu ostatnio ścigałem się truckiem i tak naprawdę nie wiedziałem, jak te rzeczy się ustawia. Na szczęście prawa przednia opona wytrzymała do końca, a Kyle jak sądzę, mocno zdarł opony próbując mnie dogonić.

Trzecim miejscem zaskoczył Zane Smith. 20-letni Kalifornijczyk z GMS Racing uzyskał najlepszy wynik w karierze. Polonus Ty Majeski popisał się ósmą lokatą, również poprawiając życiówkę w Truck Series. Z trójki kobiet najlepsza była Angela Ruch - 23 na mecie.