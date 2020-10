Kyle Busch się doczekał

Urzędujący mistrz triumfował w dokończonym po niedzielnej czerwonej fladze, Autotrader EchoPark Automotive 500 na Texas Motor Speedway. Lider przez 90 z 334 okrążeń, kierowca Toyoty z numerem 18 minął metę 0,468 sekundy przed kolegą z Joe Gibbs Racing, Martinem Truexem.

To czwarta wygrana Kyle'a Buscha na owalu w Fort Worth, 57 w karierze. Szesnasty rok z rzędu "Candy Man" odnosi co najmniej jedno zwycięstwo w sezonie Cup Series.

Wynik 1-2-3 dla Toyoty uzupełnił Christopher Bell. Za nim finiszowali Ryan Blaney, Alex Bowman i Brad Keselowski. Nikt nie uzyskał automatycznego awansu do Championship 4. Trzy miejsca pozostaną do zdobycia w niedzielnym finale Round of 8 na Martinsville Speedway.

Po dwóch dniach deszczu, środowy restart opóźnił się do godziny 16.10. Na 57 okrążeniu machnięto zieloną flagą. Dwa kółka dalej Matt Kenseth został uderzony przez Denny'ego Hamlina i wpadł na Chevroleta Bubby Wallace'a.

Clint Bowyer, który w niedzielę prowadził do czerwonej flagi, na mecie Stage 1 utrzymał za sobą Martina Truexa i czwarty raz w tym roku wygrał segment. Erik Jones, Ryan Blaney i Jimmie Johnson uzupełnili top 5.

W trakcie Stage 2 woda gruntowa pojawiła się na zakrętach 3 i 4. Po kontakcie z Chevroletem Williama Byrona na Turn 2, Joey Gase zaliczył kraksę i wywieszono żółtą flagę (134).

Na 199 okrążeniu Kyle Busch wyprzedził Martina Truexa, pierwszy raz obejmując prowadzenie. Za Buschem i Truexem, w Stage 2 sklasyfikowano Alexa Bowmana, Brada Keselowskiego i Ryana Blaneya.

Clint Bowyer zjechał na pit road podejrzewając problem z silnikiem, ale tylko zabrakło mu paliwa (256). Kyle Busch ostatni raz tankował na 268 okrążeniu. W trakcie pit stopu zapaliła się opona i zapewne to spowodowało dym w kabinie. Na 278 kółku późniejszy zwycięzca wyraził obawy o silnik.

Clint Bowyer minął osiemnastkę (283), lecz musiał zjechać na dolewkę 23 okrążenia przed metą. Kyle Busch zdołał ukończyć wyścig na resztkach paliwa. Toyota zatrzymała się w trakcie kręcenia bączków.

Przed Martinsville czołową czwórkę tworzą Joey Logano, Kevin Harvick, Denny Hamlin i Brad Keselowski. Wyeliminowaniem zagrożeni są Chase Elliott, Alex Bowman, Martin Truex i Kurt Busch.