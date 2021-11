Polacy na mecie w Portugalii

- Jesteśmy na mecie wyścigu i to jest dla mnie ogromny sukces. Poprzednie dwie edycje skończyły się dla nas przedwcześnie. Jadąc do Portugalii powiedzieliśmy sobie, do trzech razy sztuka. Tym razem musi się udać i będziemy na mecie - komentuje na gorąco Łukasz Zoll

Kierowcy zespołu już w pierwszych godzinach wyścigu narzucili dobre tempo jazdy, które pozwoliło objąć prowadzenie w wyścigu. Potem skutecznie utrzymywali piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wraz z nadejściem nocy warunki znacznie się pogorszyły i wtedy doszło do incydentu na torze.

- Pomimo, że organizator zadbał o bardzo dobre przygotowanie trasy po kilkunastu godzinach pojawiły się ogromne, głębokie koleiny, których przejechanie, szczególnie w wąskich partiach nitki toru, stało się sporym wyzwaniem szczególnie w nocy. Podczas przejazdu właśnie przez taką partię wybiło samochód i zatrzymał się na boku. Możemy mówić o dużym szczęściu, gdyż zaraz obok był betonowy przepust. Zderzenie z tą przeszkodą z pewnością zakończyłoby naszą dalszą rywalizację - opisuje sytuację, która spotkała kolegę z zespołu, Łukasz Zoll

Zespół mechaników skutecznie usunął szkody spowodowane opuszczeniem toru oraz usterkę elektryczną co pozwoliło na powrót do rywalizacji.

- Po tym zdarzeniu zapadła w zespole decyzja, że oszczędzamy samochód, paliwo oraz co najważniejsze własne siły i robimy wszystko aby zameldować się na mecie wyścigu. Plan został zrealizowany - dodaje.

Razem z Łukaszem w zespole BOMBA Rally Raid Team o sukces walczyli Adam Bomba, Jacek Soboń, Mikołaj Otto oraz Pedro Dias da Silva. Propulsion z numerem 14 był jedynym samochodem z Polski który stanął na starcie do wyścigu w Portugalii w miniony weekend.