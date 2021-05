Załoga wygrała cztery odcinki specjalne i jest w ścisłej walce o triumf. Duet LOTOS Rally Team plasuje się jedynie 3 sekundy za liderami przed finałowym etapem, na który złoży się pięć odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 50 kilometrów.

Po pierwszej pętli Kajetanowicz i Szczepaniak ruszyli do zmagań jako liderzy tabeli WRC 3. Od razu wygrali dwunasty odcinek specjalny, triumfując także na kolejnej próbie. Obrót przed metą stanął na drodze po wygraną kolejnego, najdłuższego w rajdzie odcinka. Do jutrzejszej walki o zwycięstwo przystąpią z bardzo dobrej pozycji wiceliderów, jedynie trzy sekundy za duetem Rossel/Coria.

- Dużo się dzisiaj działo. Mieliśmy bardzo dobre tempo i pozycję lidera, którą straciliśmy na przedostatnim odcinku - powiedział Kajetan Kajetanowicz. - Niestety obróciło nas, musieliśmy cofać i to sprawiło, że znów będziemy musieli walczyć o pierwsze miejsce. Jestem zadowolony z naszej jazdy, przed debiutem tutaj nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Samochód spisuje się świetnie, wygrywamy odcinki specjalne, ale mam spory niedosyt, bo już byliśmy na pierwszej pozycji. Strata do lidera to zaledwie trzy sekundy, jeszcze wiele może się wydarzyć, a ja jestem sportowcem z krwi i kości i na pewno będę cisnąć do końca.

- Cała niedziela liczy mniej kilometrów niż jedna pętla dzisiaj. Czekają nas odcinki o innej charakterystyce nawierzchni. Jest też legendarny odcinek Fafe, który wszyscy tutaj doskonale znają: bardzo trudny technicznie, na którym, szczególnie w mistrzostwach świata, rywalizacja jest naprawdę zacięta. Czuję wielkie podekscytowanie przed tą próbą, ale Rajd Portugalii to nie tylko Fafe i każdy z jutrzejszych odcinków musimy przejechać równie dobrze - dodał.

Na finałowy dzień rajdu złoży się pokonywany jeden raz odcinek Montim (8,75 km), dwukrotnie pokonywany oes Felgueiras (9,18 km) oraz kultowy odcinek Fafe (11,18 km), który podczas drugiego przejazdu będzie rozgrywany jako dodatkowo punktowany Power Stage. Pięć prób ma łączną długość blisko 50 kilometrów. Zwycięzców poznamy około godziny 13:00 czasu polskiego.

Czytaj również: Evans walczy o zwycięstwo

Rajd Portugalii 2021, nieoficjalne wyniki WRC 3 po OS 15:

1. Rossel/Coria (Francja, Citroën C3 Rally2) 3:19:51,6 s

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +3,0 s

3. Ingram/Whittock (Wielka Brytania, Škoda Fabia Rally2 evo) +54,3 s

4. Ciamin/Roche (Francja, Citroën C3 Rally2) +1:09,8 s

5. McErlean/Williams (Irlandia/Wielka Brytania, Hyundai i20 R5) +3:38,2 s

6. Zaldivar/del Barrio (Paragwaj/Hiszpania, Škoda Fabia Rally2 evo) +3:54,1 s

7. Araújo/Ramalho (Portugalia, Škoda Fabia Rally2 evo) +4:15,8 s

8. Magalhães/Magalhães (Portugalia, Hyundai i20 R5) +7:46,4 s

9. Heller/Martí (Chile/Hiszpania, Citroën C3 Rally2) +9:14,0 s

10. Neto/Hugo (Portugalia, Škoda Fabia R5) +19:41,1 s

informacja prasowa