W departamencie Nievre panuje słoneczna pogoda. Temperatura powietrza przekroczyła 20 stopni Celsjusza.

Sesję rozpoczął Loris Cresson, jednak na pierwszym miejscu tabeli czasów niemal od razu usadowił się Tom Sykes. Za Brytyjczykiem z BMW znajdowali się liderzy punktacji sezonu: Toprak Razgatlioglu i Jonathan Rea. Układ czołowej trójki pozostał niezmieniony do końca pierwszych wyjazdów.

Po wizycie w garażach błysnął Alex Lowes i przejął prowizoryczne pole position. Na minutę przed upływem regulaminowych 15 minut najszybszym okrążeniem popisał się Razgatlioglu. Trzeci wynik miał Andrea Locatelli. Do gry włączył się ponownie Sykes i zbliżył do Razgatlioglu na 0,135 s. Wszystkich pogodził jednak Rea - mistrz świata czekał do samego końca sesji i już po fladze w szachownicę zanotował 1.35,683, zdobywając swoje ósme pole position z rzędu, setne dla Kawasaki na scenie WSBK.

Drugi rząd z Lowesem i Locatellim utworzy Leon Haslam. W trzecim swoje motocykle ustawią: dwaj reprezentanci fabrycznej ekipy Ducati - Michael Ruben Rinaldi oraz Scott Redding, a także Michael van der Mark.

World Superbike - Superpole: