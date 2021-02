Chovet na czele F3 Asia

Kierowca Pinnacle Motorsport minął metę na Yas Marina Circuit 3,8 sekundy przed Jehanem Daruvalą. Guanyu Zhou uzupełnił obadę podium.

Chauvet ruszający z drugiego pola, po starcie zostawił za sobą Daruvalę. Kolejne miejsca zajmowali Zhou, Pasma, Nissany, Beganovic i Iwasa. Na zakręcie 8 zderzyli się koledzy z BlackArts Racing - Lorenzo Fluxá i Rafael Villagómez. Tatuus Meksykanina stał tyłem do kierunku jazdy. Interweniował Safety Car.

Restart nastąpił po trzecim okrążeniu. Roy Nissany wypchnął Patrika Pasmę na zakręcie 6. Dino Beganovic minął Nissany'ego w trakcie 6 okrążenia. Isack Hadjar wygrał pojedynek z Romanem Stankiem. Na przedostatnim kółku Cem Bölükbaşi awansował na P7 kosztem Kusha Mainiego.

Najlepszy czas okrążenia decydował o polach startowych w wyścigu 2. Pierre-Louis Chovet zszedł do 1.54,325 i wyprzedził Zhou, Hadjara oraz Fluxę, który zjechał po 8 okrążeniu.

WYŚCIG 1 (15 okrążeń)

1. Pierre-Louis Chovet (Pinnacle Motorsport)

2. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +3,861

3. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +5,640

4. Dino Beganovic (Abu Dhabi Racing by Prema) +9,006

5. Roy Nissany (Hitech GP) +15,907

6. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +17,819

7. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +20,687

8. Kush Maini (Mumbai Falcons) +22,982

9. Isack Hadjar (3Y Evans GP) +23,665

10. Roman Staněk (Hitech GP) +25,322

11. Roberto Faria (Motorscape) +29,119

12. Reece Ushijima (Hitech GP) +31,446

13. Nicola Marinangeli (Motorscape) +32,489

14. Alexandre Bardinon (Pinnacle Motorsport) +34,357

15. Amna Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +37,683

16. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +38,524

17. Matthias Lüthen (Pinnacle Motorsport) +39,680

Fot. F3 Asian Championship