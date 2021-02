Zhou na czele mistrzostw

Podobnie jak wczoraj, Patrik Pasma jako pierwszy minął metę na Yas Marina Circuit. W wyścigu 1 Fin stracił zwycięstwo, ukarany doliczeniem 5 sekund za to, że nie zwolnił przy żółtej fladze. Na czele oficjalnych wyników widnieje Guanyu Zhou.

Dzisiaj rano Zhou finiszował 1,2 sekundy za Pasmą. Kolejne miejsca zajęli kierowcy Mumbai Falcons - Jehan Daruvala i Kush Maini.

W kopii wczorajszego startu, Pasma zostawił za sobą Zhou w sprincie do pierwszego zakrętu. Chińczyk wyjechał poza tor na zakręcie 9 i ZSS zapowiedział dochodzenie. Kolizja na zakręcie 11 wyeliminowała Romana Stanka i prowadzącego w punktacji Pierre-Louisa Choveta. Interweniował Safety Car.

Rywalizację wznowiono po 4 okrążeniu. Kush Maini i Roy Nissany ścięli zakręt. Amna Al-Qubaisi, ósma po wyprzedzeniu Roberto Farii, została ukarana drive through za wyjeżdżanie poza tor.

Alex Connor urwał przednie skrzydlo w kolizji z Tatuusem Khaleda Al-Qubaisiego na zakręcie 8. Podczas 6 okrążenia powrócił samochód bezpieczeństwa. Zielona flaga ukazała się po 8 kółku. Alexandre Bardinon odpadł w incydencie na zakręcie 4 w trakcie ostatniego okrążenia.

WYŚCIG 2 (12 okrążeń)

1. Patrik Pasma (3Y Evans GP)

2. Guanyu Zhou (Abu Dhabi Racing by Prema) +1,216

3. Jehan Daruvala (Mumbai Falcons) +4,305

4. Kush Maini (Mumbai Falcons) +4,883

5. David Vidales (Abu Dhabi Racing by Prema) +6,072

6. Cem Bölükbaşi (BlackArts Racing) +6,995

7. Roy Nissany (Hitech GP) +7,664

8. Roberto Faria (Motorscape) +10,252

9. Reece Ushijima (Hitech GP) +13,487

10. Lorenzo Fluxá (BlackArts Racing) +14,082

11. Ayumu Iwasa (Hitech GP) +14,589

12. Irina Sidorkowa (3Y Evans GP) +17,265

13. Alessio Deledda (Pinnacle Motorsport) +19,198

14. Rafael Villagómez (BlackArts Racing) +20,569

15. Nicola Marinangeli (Motorscape) +21,145

16. Khaled Al-Qubaisi (Abu Dhabi Racing by Prema) +23,351

PUNKTACJA

1. Zhou 232, 2. Chovet 231, 3. Daruvala 177, 4. Pasma 128, 5. Hadjar 95, 6. Nissany 91, 7. Beganovic 88, 8. Iwasa 75, 9. Bölükbaşi 59, 10. Maini 51.

