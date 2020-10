Rast na czele DTM

Po starcie w Zolder prowadził Rast przed Habsburgiem, Frijnsem, Aberdeenem i Greenem. Robert Kubica awansował na 11 pozycję. Nico Müller zaliczył kontakty z Neweyem i Glockiem, spadając na P15. Sheldon van der Linde zderzył się z BMW Lucasa Auera.

Leżące na torze, karbonowe kawałki karoserii ściągnęły na tor samochód bezpieczeństwa. Po trzecim okrążeniu nastąpił restart typu Indy. Uderzony przez Sheldona van der Linde, Robert Kubica spadł na P14. Kierowcę z RPA ukarano drive through.

Mike Rockenfeller stracił moc i zjechał do boksu po 4 okrążeniu. Wittmann, Müller i Auer zmienili opony po następnym kółku. Lider punktacji otrzymał używane Hankooki - i minął Wittmanna na pit lane.

Benoît Tréluyer musiał zaliczyć drive through za przekroczenie limitu prędkości pod boksami. Nico Müller awansował do dziesiątki kosztem Harrisona Neweya. Philipp Eng obrócił Audi Jamiego Greena, otrzymując drive through.

Ferdinand Habsburg tracił 2,2 sekundy do lidera, gdy zjeżdżał po 11 okrążeniu. Frijns i Aberdein również zaliczyli pit stop. Robin Frijns minął Habsburga.

René Rast zatrzymał się po 12 okrążeniu. Timo Glock wyprzedzał Roberta Kubicę o 2,4 sekundy. Krakowianin zmniejszył odstęp do dwóch sekund, nim Glock wykonał pit stop po 16 kółku.

Robert Kubica prowadził stawkę przez jedno okrążenie - z przewagą 31 sekund nad Rastem. BMW Orlen Team ART zjechało po 17 okrążeniu. Kubica wrócił jako dziesiąty, ale stracił tempo i wycofał się po 19 okrążeniu z powodu problemu z silnikiem.

René Rast miał za sobą Frijnsa (+0,3), Habsburga (+5,9), Aberdeina (+8,5) i Scherera (+13,7). Na 20 okrążeniu Robin Frijns bez powodzenia atakował lidera. Jamie Green tasował się z Timo Glockiem. Ferdinand Habsburg sięgnął po pierwsze podium w DTM.

Na trzy wyścigi przed zakończeniem sezonu René Rast wyprzedza Nico Müllera o 10 punktów, Robina Frijnsa o piętnaście.

WYŚCIG 1 (41 okrążeń)

1. René Rast (D) Audi RS 5

2. Robin Frijns (NL) Audi RS 5 DTM +0,877

3. Ferdinand Habsburg (A) Audi RS 5 DTM +22,790

4. Jonathan Aberdein (ZA) BMW M4 DTM +26,462

5. Fabio Scherer (CH) Audi RS 5 DTM +34,695

6. Nico Müller (CH) Audi RS 5 DTM +35,154

7. Harrison Newey (GB) Audi RS 5 DTM +36,041

8. Jamie Green (GB) Audi RS 5 DTM +42,515

9. Timo Glock (D) BMW M4 DTM +42,982

10. Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM +1.11,634

11. Lucas Auer (A) BMW M4 DTM +1.14,729

12. Philipp Eng (A) BMW M4 DTM +1.17,833

13. Sheldon van der Linde (ZA) BMW M4 DTM +1.18,323

14. Benoît Tréluyer (F) Audi RS 5 DTM -1 okr.

PUNKTACJA

1. Rast 277, 2. Müller 267, 3. Frijns 262, 4. Rockenfeller 109, 5. Glock 104, 6. van der Linde 99, 7. Wittmann 91, 8. Duval 88, 9. Habsburg 64, 10. Green 57, 16. Kubica 1.