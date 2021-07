Po zdobyciu pierwszego podium w ERC dla zespołu MRF Tyres w Rally Liepāja na początku tego miesiąca, za kierownicą Hyundaia i20 R5, Breen w miniony weekend przesiadł się do i20 Coupe WRC i wywalczył drugie miejsce w Rajdzie Estonii.

Teraz wraca do swojego Hyundaia w specyfikacji Rally2 na pierwszą asfaltową imprezę sezonu FIA ERC 2021.

- To będzie trudna impreza z długimi odcinkami specjalnymi - powiedział Breen. - Trasa różni się w około dwudziestu procentach w porównaniu do zeszłego roku, więc będzie to fajne wyzwanie. Jest dużo krętych asfaltów prowadzących przez góry, a nawierzchnia zazwyczaj oferuje dużą przyczepność. Do tego stawka jest bardzo konkurencyjna.

- Za nami kilka dobrych tygodni - dodał Irlandczyk. - Od czasu Rajdu Polski dużo jeżdżę i cieszę się z sukcesów, jakie odnieśliśmy wraz z Team MRF Tyres. Nie mogę się doczekać, aby kontynuować to we Włoszech.

