Estońsko-polski sukces w ERC

O czołowe lokaty w ERC3 i ERC3 Junior walczyli przede wszystkim Ken Torn i Kauri Pannas oraz Josep Bassas i Axel Coronado. Estończycy pokonali Hiszpanów trzykrotnie. Raz lepsi okazali się przedstawiciele Półwyspu Iberyjskiego.

Łącznie z przyszłotygodniowym Rally Islas Canarias, kalendarz ERC liczył będzie łącznie pięć rund. W ERC3 i ERC3 Junior do końcowej klasyfikacji zalicza się cztery najlepsze rezultaty. W tej sytuacji nikt już nie może odebrać Tornowi i Pannasowi pierwszej pozycji w tabeli. Estończycy powetowali sobie ubiegłoroczny finał, kiedy to w dziwnych okolicznościach doszło do zmiany wyników Rajdu Barum. Nadanie czasów za ostatni odcinek spowodowało zmianę zwycięzców finałowej - dla juniorów - rundy i mistrzostwo powędrowało do Efrena Llareny i Sary Fernandez.

Torn i Pannas wygrali w tym roku we Włoszech, na Łotwie i Węgrzech. W Portugalii zajęli drugie miejsce.

- Sezon nie był łatwy, przede wszystkim ze względu na pandemię, która wpłynęła również na jego finał - powiedział Torn w rozmowie z Motorsport.com. - Dodatkową trudnością był dla nas fakt, że większość rywalizacji rozegrana została na asfalcie, który nie jest naszą ulubioną nawierzchnią.

- Daliśmy z siebie wszystko i byliśmy silni podczas każdego rajdu. Dziękuję całemu M-Sport Poland, który dał nam świetny samochód i wspierał przez cały rok. Praca z nimi to wielki zaszczyt.

Wynik estońskiej załogi to również niewątpliwy sukces Forda Fiesty Rally4. Auto zostało stworzone w polskim oddziale M-Sportu.

- Przykro nam z powodu odwołania Rajdu Spa, gdyż zakładaliśmy, że walka o tytuł będzie trwała do samego końca, ale w pełni rozumiemy podjętą decyzję i powody, jakimi kierowali się belgijscy organizatorzy - przekazał Maciej Woda, szef M-Sport Poland, w rozmowie z Motorsport.com

- Zdobycie tytułów ERC3 i ERC3 Junior to wspaniałe osiągnięcie dla Kena i Kauri, ale również dla całego M-Sport Poland. Mieliśmy, delikatnie mówiąc, niesmak po kontrowersyjnie zakończonych mistrzostwach ERC3 Junior w zeszłym roku, ale w tym sezonie Ken i Kauri pokazali, że są niesamowicie szybcy i skuteczni. Pomimo iż nie mają doświadczenia na asfalcie, to potrafią wygrywać na tej nawierzchni, podobnie jak na szutrze, a Fiesta Rally4 jest najszybszym samochodem w klasie.

- Warto wspomnieć że Ken i Kauri nie tylko wygrali 3 z 4 rozegranych rund, ale na Rajdzie Lipawy, Fiesty Rally4 zajęły pierwsze 4 miejsca w klasyfikacji ERC3. Jesteśmy jako M-Sport Poland bardzo, bardzo szczęśliwi i dumni z tego osiągnięcia. Wielkie gratulacje dla Kena, Kauri, ale równie duże dla całego zespołu M-Sport Poland.

Nagrodą w kategorii ERC3 Junior jest 100 tysięcy euro z przeznaczeniem na występ samochodem R5 w dwóch rajdach w sezonie 2021.