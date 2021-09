Korekta regulaminu ERC

ERC zarówno podczas rund szutrowych, jak i asfaltowych korzysta z formatu obejmującego rozegranie odcinka kwalifikacyjnego. Czołowa piętnastka próby wybiera potem pozycje na trasie w kolejności uzyskanych rezultatów.

W trakcie imprez rozgrywanych na luźnej nawierzchni najlepsi w kwalifikacjach ruszają najczęściej jako piętnasta załoga. Jednak wraz ze wzrostem popularności cyklu mistrzostw Europy i co za tym idzie obecności nawet 30-40 samochodów klasy RC2 (najwyższej dozwolonej w rajdach regionalnych) problemem stawało się taktyczne odpuszczanie odcinka kwalifikacyjnego. Niektóre załogi z rozmysłem uzyskiwały słabe czasy i dzięki temu mogły liczyć na bardzo odległą pozycję na trasie.

Najpierw postanowiono pozostawić rozwiązanie problemu zawodnikom, którzy starali się zawierać dżentelmeńskie umowy, by nie odpuszczać podczas kwalifikacji. Jednak tuż przed startem Azores Rallye - piątej rundy sezonu 2021, trzeciej po szutrze - wprowadzono korektę regulaminu. Organizatorzy mogą włączyć do wyboru pozycji wszystkich kierowców dysponujących autami RC2. W praktyce oznacza to, że jeśli w stawce jest 25 samochodów wspomnianej klasy, zwycięzcy kwalifikacji mogą ruszyć jako 25 załoga, a nie jak do tej pory - 15.

Azores Rallye rozpocznie się dzisiaj odcinkiem kwalifikacyjnym Lagoa, który poprzedzą dwa przejazdy treningowe. Właściwa rywalizacja ruszy w piątek.