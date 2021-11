Łukjaniuk zapisał na swoje konto wszystkie oesy w pierwszej piątkowej pętli, finałowej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy 2021.

- To są perfekcyjne warunki na Wyspach Kanaryjskich - cieszył się Łukjaniuk ze słonecznej pogody. - Za nami cztery niesamowite odcinki specjalne, cieszyliśmy się każdym ich metrem. Nie mieliśmy żadnych problemów z hamulcami, wiemy, jak tym zarządzać.

Efren Llarena i Sara Fernandez utrzymują drugie miejsce (+14,5s), choć na OS3 i 4 ich tempo nieco spadło.

- Cieszę się, że tu jesteśmy. Idzie nam dobrze. Większość oesów jest dla nas nowa, więc czasy nie są najlepsze, ale samochód i ustawienia mamy perfekcyjnie - powiedział Llarena.

- Już wczoraj spodobała mi się charakterystyka tego rajdu, w którym wymagany jest precyzyjny tor jazdy - mówił Campedelli (+14,9s). - Są miejsca, gdzie trzeba zarządzać oponami. Wyczucie samochodu jest dobre. Toczymy fajną walkę z Efrenem.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są 1,8s za czołową trójką.

- Jesteśmy na mecie pierwszej pętli. Trzy z czterech odcinków specjalnych były dla nas zupełnie nowe. Myślę, że możemy być zadowoleni. Nie jedziemy maksymalnym tempem. Natomiast nasze doświadczenie nie pozwala na to w tej chwili, aby próbować atakować na maksa. Sądzę, że i tak optymalizujemy to, co w tej chwili potrafimy, także cieszę się. Mamy dużo nowych informacji, które mam nadzieję, że wykorzystamy w drugiej pętli.

Kolejne miejsca zajmują Enrique Cruz i Yeray Mujica Eugenio (+18,8s), Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (+23,8s), Ivan Ares/David Vazquez (+26,2s). Jan Solans i Rodrigo Sanjuan awansowali na ósme miejsce (+28,2s).

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot są sklasyfikowani na szesnastym miejscu (+1:42.7), a Daniel Chwist i Kamil Heller na 27 (+2:51.3).

AKTUALIZACJA: Marczyk i Gospodarczyk otrzymali dziesięć sekund kary za falstart do OS4. To zepchnęło ich na siódmą pozycję w generalce, a ich strata do liderów wynosi teraz 26,7s.