Alfa Romeo poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Zhou Guanyu na kolejną kampanię w F1. Stajnia z Hinwil wskazała, że w debiutanckim sezonie 2022 ich chiński kierowca wykazał się dojrzałością i dużymi umiejętnościami, przyczyniając się do rozwoju zespołu, który obecnie zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

Po przejściu do historii jako pierwszy kierowca z Chin, który dołączył do stawki królowej sportów motorowych, już w pierwszej rundzie tegorocznych mistrzostw, Grand Prix Bahrajnu, zdobył punkty. Zespół prowadzony przez Sauber Motorsport podkreślił, że Zhou zaimponował im swoim zaangażowaniem i postawą, udanie współpracując z partnerem - Valtterim Bottasem, który z tą formacją jest związany wieloletnim kontraktem.

- Cieszę się i jestem wdzięczny Alfa Romeo F1 Team Orlen za możliwość bycia częścią zespołu przez kolejny sezon - oświadczył Zhou. - Znalezienie się w Formule 1 było spełnieniem marzeń, a wspomnienie startu w pierwszym wyścigu pozostanie ze mną na zawsze. Zespół okazał mi niesamowite wsparcie od pierwszego dnia, pomagając mi dostosować się do najbardziej złożonej serii w sporcie motorowym. Chcę osiągnąć więcej w F1 i w tej ekipie, a ciężka praca, którą wykonaliśmy od początku roku, jest tylko pierwszym krokiem do miejsca, w którym chcemy być w przyszłym sezonie. Nadal jest wiele do nauczenia się, ale czuję się pewnie w kontekście naszej pracy. Nie mogę doczekać się kolejnego rozdziału tej wspólnej historii.

Szef zespołu, Frederic Vasseur, dodał: - Cieszę się na dalszą współpracę z Zhou. Od pierwszego dnia w zespole, podczas testów w Abu Zabi w zeszłym roku, zaimponował mi swoim podejściem do pracy, a to zawsze jest bardzo pozytywna cecha. Wiedzieliśmy, że jest szybki, ale sposób, w jaki przystosował się do Formuły 1 w tak krótkim czasie, był jedną z najlepszych niespodzianek naszego sezonu.

- To bardzo miły facet, wszyscy w zespole lubią zarówno jego osobowość, jak i postawę. Pokazał pokorę starając uczyć się, zarówno od inżynierów, jak i Valtteriego, a także inteligencję, stosując się do wszystkich otrzymanych informacji, aby poprawiać się w każdym wyścigu. Będzie mógł czerpać z tego doświadczenia w przyszłym sezonie i jestem pewien, że zrobi kolejny krok naprzód, gdy będziemy kontynuować rozwój naszego zespołu - podsumował.

