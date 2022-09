Ostatnio chcąc wypatrzyć samochód Alfa Romeo C42 w pierwszej dziesiątce, w tabeli z wynikami z wyścigu, trzeba było cofnąć się aż do czerwcowego Grand Prix Kanady. Od tamtej rundy w sześciu kolejnych zespół borykał się z różnymi problemami technicznymi i incydentami, które psuły ich weekendy. W tym okresie ani razu nie punktowali.

Dopiero na torze w Monzy Zhou Guanu sięgnął po jeden punkt. Oczywiście to niewiele, ale zapewniło pewną ulgę zespołowi, który po mocnym początku kampanii był typowany nawet na czwartą siłę w sezonie 2022.

- Jestem naprawdę zadowolony z wyniku zanotowanego w niedzielę i pracy wykonanej w ciągu ostatnich kilku tygodni - powiedział Zhou. - Od Montrealu było ciężko, ponieważ mieliśmy mocną formę na początku sezonu, a potem nasze osiągi spadły. Powrót do punktów to niesamowite uczucie i świetny wynik dla Alfy Romeo.

W wyścigu na Autodromo Nazionale di Monza Chińczyk przez długi czas był ostatnim wagonem w pociągu DRS prowadzonym przez Daniela Ricciardo, a za plecami miał zbliżającego się Estebana Ocona. Jednak gdy Australijczyk zaparkował popsutego McLarena na poboczu, kierowca ekipy z Hinwil przesunął się na dziesiątą pozycję, podczas gdy na na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa i zamroził kolejność stawki już do samej mety.

- Wiedzieliśmy, że mamy szansę na punkty. Nasze tempo było dobre i pozwalało nam na rywalizację z innymi zespołami - kontynuował.

- Przed nami teraz dwa tygodnie przerwy co pozwoli nam odpocząć po serii trzech wyścigów tydzień po tygodniu, a przede wszystkim umożliwi przeanalizowanie, co zadziałało w ten weekend, a co nie zagrało w poprzednich. Dzięki temu będziemy gotowi i zmotywowani na kolejne zawody - kontynuował.

- Rzecz jasna nie mogę doczekać się nadchodzących dwóch rund azjatyckich. Wyścigi odbędą się bliżej mojego domu i z racji tego będę mógł liczyć na większe wsparcie moich fanów - podsumował.

Drugi z kierowców Alfy Romeo - Valtteri Bottas finiszował minionej niedzieli w Monzy jako trzynasty.

Stajnia prowadzona przez Saubera jest szósta w klasyfikacji konstruktorów. Pośród kierowców Bottas jest dziesiąty, Zhou siedemnasty.

