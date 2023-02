Zhou Guanyu zdradził, że nigdy nie czuł się bardziej zdenerwowany niż przed swoim pierwszym startem w F1, który przypadł na Grand Prix Bahrajnu w zeszłym roku. W rundzie otwierającej sezon zdobył wówczas punkt po zajęciu dziesiątego miejsca w wyścigu.

Będąc jedynym debiutantem w stawce 2022, zaliczył solidną kampanię, pomimo problemów z niezawodnością bolidu Alfy Romeo, które kosztowały go cenne punkty. Zespół skorzystał z opcji przedłużenia z nim umowy na tegoroczne mistrzostwa.

- Na pewno mniejszą - powiedział zapytany o skalę presji przed sezonem 2023. - Rzecz jasna muszę sprostać stawianym przede mną oczekiwaniom i spisać się dużo lepiej niż w zeszłym roku. Wtedy wszystko było dla mnie nowe i nie wiedziałem jak podejść do pewnych rzeczy.

- Można spędzić dużo czasu w symulatorze, ale to nie to samo co jazda na torze, a także radzenie sobie z presją. Czułem naprawdę ciśnienie, że muszę udowodnić swój potencjał - kontynuował.

- Byłem zadowolony, że poradziłem sobie z tym zadaniem. Teraz, wchodząc w kolejny sezon, wszystko wygląda już trochę bardziej znajomo i zyskuje się na doświadczeniu z przeszłości - uznał. - Jestem przekonany, że na starcie do wyścigu w Bahrajnie już nie będę tak zdenerwowany, jak w poprzednim sezonie, w pierwszej rundzie. Nigdy w życiu nie towarzyszyły mi takie nerwy, jak wtedy.

Chińczyk podkreślił, że celem na kampanię 2023 jest regularna walka o punkty i zapracowanie na dłuższy kontrakt z zespołem.

- Na torze mam jasne zadanie do wykonania, muszę zrobić krok naprzód z miejsca, w którym zakończyliśmy poprzedni sezon, wykorzystując do tego wszelkie nadarzające się okazje. Regularność będzie kluczowa - stwierdził. - W ubiegłym roku zasłużyłem na więcej punktów niż te, które zgromadziłem. Na mój dorobek wpłynęły problemy z niezawodnością bolidu.

- Zobaczymy, jak nam pójdzie w tych mistrzostwach. Miejmy nadzieję, że będziemy dysponowali mocnym samochodem, który pozwoli nam na większe zdobycze punktowe i walkę co najmniej o szóste miejsce pośród konstruktorów tak jak ostatnio. Do tego liczę, iż jeśli pokażę swój potencjał, zostanę w F1 na dłużej, z wieloletnim kontraktem - podsumował.

Galeria zdjęć: Alfa Romeo F1 Team Stake - Prezentacja C43

Alfa Romeo C43 1 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 2 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 3 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 4 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 5 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 6 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 7 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 8 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 9 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 10 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 11 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 12 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 13 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 14 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 15 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 16 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 17 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 18 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 19 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 20 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 21 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 22 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 23 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 24 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 25 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 26 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 27 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 28 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 29 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 30 / 30 Autor zdjęcia: Alfa Romeo