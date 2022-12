Mitch Evans był zaangażowany w czterostronną walkę o tytuł w zeszłym sezonie, a jego nadzieje na pokonanie ostatecznego triumfatora Stoffela Vandoorne'a zostały zniweczone przez problemy techniczne w londyńskiej rundzie mistrzostw, czego, pomimo usilnych starań, nie udało się odrobić w finale w Seulu.

Kampania 2022-23 natomiast stanowi początek nowej ery Gen3, a wśród najważniejszych zmian znalazł się mocniejszy układ napędowy bolidu, hamowanie rekuperacyjne na przedniej i tylnej osi oraz nowy dostawca opon, firma Hankook.

U progu nadchodzących mistrzostw, przy okazji prezentacji barw, Evans zapowiada, że Jaguar będzie mocny.

- Jesteśmy naprawdę zadowoleni z naszego programu testowego. Przejechaliśmy wiele kilometrów. Rzecz w tym, że wszyscy uczą się tego naprawdę szybkiego tempa - powiedział Evans. - Oczywiście ktoś inny może sprawniej od pozostałych dojść do porozumienia z nowym samochodem. Mamy jednak świetną ekipę, mnie i Sama Birda wspiera wspaniały zespół. Jestem przekonany, że będziemy silni.

- Jak mocni? Kto wie. Trudno powiedzieć - kontynuował.

Zapytany, czy Jaguar przystąpi do rywalizacji z miejsca, na którym zakończył poprzedni sezon, wskazał, że dopiero testy w Walencji dostarczą więcej odpowiedzi, niż prywatne zajęcia na torze.

Ostrzegł jednak, że jazdy przedsezonowe i tak nie będę dokładnie reprezentatywne dla układu stawki.

- W Walencji możemy zyskać pewne wyobrażenie o tym, co nasz czeka. Generalnie jest za wcześnie na to pytanie. W każdym razie jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy do tej pory - dodał. - Zobaczymy jak zachowuje się ta bestia i zbierzemy prawdziwe dane.

- Trochę rzeczy się pozmienia. Okaże się jak będą zachowywały się opony i jak będzie wyglądała energooszczędność samochodu. Do sprawdzenia jest wiele rzeczy, ale jak dotąd jesteśmy zadowoleni. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie również za dwanaście miesięcy - zakończył.

Jaguar odsłonił swój samochód na sezon 2022-23 w nowej czarno-biało-złotej kolorystyce. Zaprezentowano również partnerstwo techniczne z producentem półprzewodników Wolfspeed.

Galeria zdjęć: Jaguar TCS Racing - Prezentacja przed sezonem Formuły E 2022-23

Jaguar I-Type 6 Gen-3 Formula E 1 / 6 Autor zdjęcia: Jaguar Racing Jaguar I-Type 6 Gen-3 Formula E 2 / 6 Autor zdjęcia: Jaguar Racing Jaguar I-Type 6 Gen-3 Formula E 3 / 6 Autor zdjęcia: Jaguar Racing Sam Bird, Jaguar TCS Racing 4 / 6 Autor zdjęcia: Jaguar Racing Mitch Evans, Jaguar TCS Racing 5 / 6 Autor zdjęcia: Jaguar Racing Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Sam Bird, Jaguar TCS Racing 6 / 6 Autor zdjęcia: Jaguar Racing