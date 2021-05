Da Costa wygrał w Monako

Robin Frijns przed metą odebrał drugie miejsce Mitchowi Evansowi, liderowi do ostatniego okrążenia. Jean-Éric Vergne znalazł się na czwartej pozycji - przed Maximilianem Güntherem i Oliverem Rowlandem, których kontakt skłonił ZSS do uruchomienia dochodzenia.

Top 10 uzupełnili Sam Bird, Nick Cassidy, André Lotterer i Alex Lynn. Przygoda René Rasta na 19 okrążeniu spowodowała wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Lider mistrzostw świata, Nyck de Vries zatrzymał się na ostatnim okrążeniu.

Po starcie prowadził da Costa przed Frijnsem, Evansem, Vergne'em, Güntherem, Rowlandem, Cassidym, Lynnem i Rastem. Alexander Sims i Jake Dennis zaliczyl kontakt na nawrocie. Wywieszono podwójną żółtą flagę.

Nyck de Vries otrzymał 10-sekundową karę stop & go za wymianę części poza limitem. Robin Frijns wyprzedził Félixa da Costę na poczatku trzeciego okrążenia. Portugalczyk aktywował tryb ataku i spadł na P4. Na 9 kółku kierowca DS Techeetah odzyskał drugą lokatę.

Maximilian Günther odebrał trzecie miejsce Mitchowi Evansowi. Nowozelandczyk ściął szykanę - podobnie jak Jean-Éric Vergne. Gdy Robin Frijns zjechał na aktywację Attack Mode, na czele znalazł się da Costa (10), Rywale zamienili się miejscami na Sainte-Dévote (11).

Fanboost otrzymali Vandoorne, da Costa, Bird, Vergne i de Vries. Podczas drugiej aktywacji AM Frijns spadł za da Costę (12) - i minął go na następnym okrążeniu. Po aktywacji trybu ataku da Costa wylądował za Veergne'em (14). Dwukrotny mistrz Formuły E zjechał na krawędź toru, ale nie zdołał uruchomić AM. W efekcie Vergne znalazł się na P4.

Maximilian Günther wygrał pojedynek z Vergne'em na Nouvelle Chicane (16). Nick Cassidy wyprzedził René Rasta. Félix da Costa wykorzystał Fanboost i na wyjeździe z tunelu znalazł się przed Frijnsem (18). Evans dzięki Attack Mode relegował Holendra na P3.

W trakcie 19 przejazdu Beau Rivage Evans ograł da Costę. René Rast zatrzymał na podjeździe Sparka z uszkodzonym przodem. ZSS zapowiedział dochodzenie w sprawie spowodowania kontaktu przez Nicka Cassid'ego.

Od 19 do końca 21 okrążenia dyktował tempo Mini Electric Pacesetter. Ilość energii zmniejszono o 8 kWh.

Jean-Éric Vergne drugi raz aktywował tryb ataku i znalazł się na P8. Następnie wyprzedził Sama Birda. Pascal Wehrlein i Stoffel Vandoorne zjechali na pit lane.

Vergne awansował kosztem Rowlanda. Bird i Di Grassi zostawili za sobą Cassidy'ego. Na 24 okrążeniu łupem Vergne'a padło czwarte miejsce, zajmowane dotąd przez Günthera.

António Félix da Costa zaliczył kontakt z Mitchem Evansem. Nyck de Vries zatrzymał się na zakręcie 10, gdzie obowiązywała podwójna żółta flaga.

W trakcie ostatniego przejazdu Nouvelle Chicane da Costa minął Evansa. Kierowca Jaguara miał za mało energii na finisz. Robin Frijns przejął P2.

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images