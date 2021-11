Były członek programów rozwoju kierowców Red Bulla i Williamsa - Dan Ticktum zajmie miejsce zwolnione przez Toma Blomqvista, który przeniósł się do IMSA WeatherTech SportsCar Racing Championship, gdzie pojawi się w barwach Meyer Shank Racing.

Ticktum po raz pierwszy będzie miał okazję zapoznać się z samochodem NIO 333 001 podczas oficjalnych testów przedsezonowych w Walencji w dniach 29 listopada - 2 grudnia, ale opuścić tor po drugim dniu jazd, aby udać się do Arabii Saudyjskiej na przedostatni wyścig F2 w sezonie.

Adam Carroll, który pozostanie kierowcą rezerwowym i rozwojowym chińskiej ekipy w ósmym sezonie serii, przejmie obowiązki od Ticktuma w ostatnim dniu testów 2 grudnia.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że będę ścigał się z zespołem NIO 333 Formuły E - powiedział 22-latek.

- To będzie dość spore wyzwanie, ponieważ nie miałem dużo czasu na przygotowanie się do testów w przyszłym tygodniu, a Formuła E jest skomplikowana, ale będzie bardzo ciekawie - dodał. - Istnieje całkiem sporo różnych narzędzi, których możesz użyć jako kierowca, co stanowi zupełnie inne doświadczenie niż Formuła 2, więc naprawdę nie mogę się doczekać.

- Spędziłem kilka świetnych dni z zespołem w Silverstone w tym tygodniu i mam nadzieję, że możemy spróbować zrobić jakiś postęp w przyszłym roku, przebijając się w górę stawki - podsumował.

Ticktum zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji F2 na dwie rundy przed końcem sezonu.

Dwukrotny zwycięzca Grand Prix Makau wcześniej stwierdził, że szuka możliwości w IndyCar, Formule E i DTM na 2022 rok, po przyznaniu, że zmarnował swoje szanse na osiągnięcie ostatecznego celu, jakim jest dotarcie do F1.

Jego partnerem zespołowym będzie Oliver Turvey.

Dan Ticktum i Oliver Turvey

