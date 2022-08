Abt wraz z Audi opuściło Formułę E po kampanii 2020-21, ale niemiecki zespół samodzielnie powróci do serii w sezonie 2022-23, korzystając z układu napędowego Mahindry wraz z nastaniem ery Gen3.

Postawili na doświadczenie w składzie kierowców - Frijns opuszcza zespół Envision po czterech latach jazdy dla brytyjskiej stajni, podczas gdy Muller również powraca do Formuły E, po wcześniejszej współpracy z Dragon Racing.

Obaj kierowcy ścigali się dla Abt w DTM, będąc partnerami w 2020 roku. Dysponowali wówczas Audi RS5.

Frijns zajął siódme miejsce w FE 2021-22. Pozostaje bez wygranego wyścigu od 2019 roku, pomimo mocnego początku ostatnich mistrzostw.

- Znam Abt i Nico z DTM, gdzie mieliśmy świetną atmosferę w zespole i odnosiliśmy sukcesy - powiedział Frijns. - Dokładnie tak chcemy też działać w Formule E. Oczywiście, jest to duży krok dla nas wszystkich i będziemy musieli szybko nauczyć się wielu rzeczy. Mam pełne zaufanie do ekipy Abt, która w swojej historii wywołała poruszenie w każdej serii wyścigowej. Wspaniale jest znów być ich częścią - dodał.

Czytaj również: Nowy w szeregach McLarena

Muller dołączył do składu Dragon Racing na sezon 2019-20 i pozostał w zespole na kolejną kampanię, w której jego najlepszym miejscem było drugie w wyścigu w Walencji.

Odszedł jednak z amerykańskiej ekipy w połowie mistrzostw 2020-21, aby skupić się na DTM, a Joel Eriksson wszedł na jego miejsce.

Obecnie ściga się dla Team Rosberg w DTM oraz w World Endurance Championship, gdzie w klasie LMP2 reprezentuje Vector Sport.

- Po naszych wspaniałych, wspólnych latach w DTM, naprawdę nie mogę doczekać się tego nowego rozdziału z Abt i mojego powrotu do Formuły E - powiedział Muller.

- Będę jeździł razem z Robinem, z którym świetnie mi się współpracowało na torze i poza nim. Myślę, że jest kilka niezłych składowych, które stawiają nas w dobrym położeniu, gdy przystąpimy do tego wyzwania - dodał. - Mam do wyrównania rachunki w Formule E po moim trudnym półtorarocznym okresie, który tam spędziłem i sądzę, że z tym zespołem mam szansę to zrealizować.

Oczekuje się, że w Envision Frijns zostanie zastąpiony przez Sebastiena Buemiego, który rozstał się z Nissanem.

Czytaj również: Rewolucja w składzie NIssana

Video: Formuła E - E-Prix Seulu II 2022