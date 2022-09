Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski mieli poważnie wyglądający wypadek w Rajdzie Śląska, poprzedniej odsłonie RSMP. Podczas drugiego etapu mocno rozbili Hyundaia i20 R5. Załoga wyszła z tego cało.

Ich dotychczasowego samochodu nie uda się odbudować do czasu Rajdu Wisły, który odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Pracę APR Motorsport, obsługującego to auto, utrudniły m.in. problemy z dostępnością części zamiennych.

Byśkinewicz postawił więc na Skodę Fabię Rally2 , którą podstawi węgierska stajnia Eurosol. Będzie to dla niego pierwszy start za kierownicą rajdówki czeskiego producenta.

- To coś wspaniałego, że dzięki moim Partnerom i mojemu zespołowi podciągamy rękawy i mogę przekazać fantastyczne wieści, że przesiadamy się do Skody Fabii Rally2 evo - poinformował Byśkiniewicz. - Już od dłuższego czasu po głowie chodziła mi przesiadka do nowszej konstrukcji jaką jest Fabia Rally2. Jak wiecie na Rajdzie Śląska mieliśmy poważnie wyglądające wypadnięcie z drogi przy dużej prędkości. Na szczęście nam i nikomu postronnemu nic się nie stało. Ucierpiał natomiast samochód, którego nie uda się szybko odbudować na Rajd Wisły. Obecnie są duże problemy z dostępnością części w Hyundai Motorsport w Alzenau w Niemczech.

- Zespół APR Motorsport, z którym współpracuję od 2018 roku, postanowił zakupić Skodę Fabię jednak tu także są problemy z dostępnością samochodów zarówno w fabryce jak i na rynku wtórnym - dodał. - Musimy poczekać na samochód. Dlatego w tej sytuacji zdecydowaliśmy się na wynajęcie Fabii Rally2 evo z dobrze znanego węgierskiego zespołu Eurosol, który podstawi samochód na Rajd Wisły już w najbliższy weekend. Będzie to mój pierwszy start w Skodzie Fabii i pierwsze przejechane kilometry. Nigdy wcześniej nie miałem okazji przejechać się Fabią na lewym fotelu. Bardzo się cieszę i jestem szczęśliwy, że spróbuję nowszego samochodu, a wszystko dzięki wsparciu i zaufaniu moich Partnerów: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, TEKOM Technologia, BYŚ- Gospodarka Odpadami, Michelin Motorsport Polska, APR Motorsport, Kumiega Racing i TVN TURBO.

- Jak Łukasz zadzwonił z wieściami, że przesiadamy się do Skody Fabii Rally2 evo to zaniemówiłem - przyznał Siatkowski. - Po wypadku na Rajdzie Śląska nie podajemy się, podciągamy rękawy i walczymy dalej. To wspaniałe, że mamy taki skład Partnerów oraz zespół, dzięki którym możemy przesiąść się do nowszego samochodu jakim jest Fabia Rally2 evo. Na Rajdzie Wisły wystartujemy samochodem wypożyczonym z innego zespołu, ale wiem, że APR Motorsport i Kumiega Racing pracują nad tym, aby w garażu znalazła się własna Skoda. Cieszę się, że na Rajdzie Śląska nic nam się nie stało, a tu jeszcze taka niespodzianka z przesiadką do nowszego auta.

Video: Rajd Śląska 2022 - Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski

Łukasz Byśkiniewicz, Daniel Siatkowski, Skoda Fabia Rally2 evo