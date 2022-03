Zbigniew Gabryś w miniony weekend rozpoczął przygotowania do sezonu 2022. W tym roku w mistrzostwach Polski wsiądzie za kierownicę Skody Fabii Rally2 evo. Testy odbyły się w Tłumaczowie.

- Kupiliśmy samochód, którym startował Wojtek Chuchała w zeszłym roku powiedział Gabryś dla Motorsport.com. - Obsługą auta zajmie się Car Speed Racing. Zdecydowaliśmy się, aby rajdówka została w ekipie, która już zajmowała się nią wcześniej. Nie chcieliśmy żadnych roszad w tym aspekcie. Zmiana zespołu wynika więc wyłącznie z tego powodu, ponieważ wcześniejsza współpraca z Rallytechnology bardzo dobrze mi się układała. Mam nadzieję, że z Car Speed Racing będzie podobnie.

W zeszłym roku pilotował go Krzysztof Janik. Podczas wspomnianych testów jednorazowo skorzystał z pomocy Artura Natkańca. Natomiast kwestia tego, kto na stałe zasiądzie na prawym fotelu w nadchodzącej kampanii jeszcze nie została sfinalizowana.

- Jeżeli chodzi o pilota, Artur pojawił się tylko na testach. Nie będzie bowiem startował w tym roku. Nie będę też współpracował z Krzysztofem Janikiem. Sprawa pilota pozostaje więc otwarta - poinformował.

Dla Gabrysia to nie jest pierwsza styczność z rajdówką czeskiego producenta. Miał okazję, choć krótko, pojeździć tym samochodem w sezonie 2018.

Natomiast podczas niedzielnych testów w Tłumaczowie pokonał 75 kilometrów, w słonecznych, suchych warunkach.

- Testy poszły fajnie. Odcinek był bardzo wymagający, trudny i śliski, ponieważ było bardzo dużo pyłu naniesione na nawierzchnię - przekazał. - Do tego trasę charakteryzowały szybkie oraz ciasne zakręty, więc trzeba było być mocno skupionym. Zrobiliśmy 75 kilometrów. Dużo nam to dało. Udało się wypracować pewne nastawy na taką specyficzną drogę. Generalnie są same plusy z tego pobytu tutaj.

Do tegorocznego kalendarza RSMP trafiło dziewięć rund, choć obecnie potwierdzonych jest osiem rajdów, ze względu na niepewne losy Rajdu Nadwiślańskiego. Oprócz klasyfikacji generalnej, będzie też można powalczyć o miano najlepszych duetów na nawierzchniach asfaltowej oraz szutrowej.

- Wezmę udział w pełnym cyklu mistrzostw Polski. Może zaliczę też treningowo wybrane rundy Tarmac Masters - poinformował. - Nie będę skupiał się na wybranej nawierzchni a na końcowym wyniku całego sezonu. To jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście zakładane zróżnicowanie w kalendarzu jest dobre. Jeśli ktoś nie planuje jeździć szutrów, może powalczyć o tytuł na asfalcie. W kontekście ilości rajdów wychodzi na to, że będzie ich osiem. Nie mam żadnych uwag do tego, pasuje mi taki harmonogram.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski ruszą od Rajdu Świdnickiego-KRAUSE w dniach 22-24 kwietnia.

Galeria zdjęć z testów:

