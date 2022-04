Pierwszymi liderami rajdu zostali Jarosław Szeja i Marcin Szeja. Na krótkiej próbie liczącej 2,75 km pokonali Marcina Słobodziana i Michała Poradzisza o 0,9s i Grzegorza Grzyba i Adriana Sadowskiego o 1,3s.

- Najgorszy jest pierwszy oes, a potem ciśnienie już schodzi, tak więc jedziemy dalej - przekazał Szeja.

- Bardzo ciekawy oes. W tej konfiguracji jechałem pierwszy raz. Fajna pogoda dużo ludzi, dobrze się jechało. Spróbujemy utrzymać to tempo, zobaczymy jak nam będzie szło - powiedział Słobodzian.

- Pierwsze co powiedziałem do mojego pilota, to że ten oes jedziemy na spokojnie i tak też poszło - nawiązał Grzyb do przygody z zeszłorocznej edycji rajdu, właśnie na tym odcinku. - Mam nadzieję, że ten rajd przebiegnie nam spokojnie i pozytywnie.

Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel mieli czwarty rezultat (+1,4s).

- Mam nadzieję, że jedynka będzie szczęśliwa. Oes bardzo śliski, w zeszłym roku było przyczepniej, ale jakoś sobie poradziliśmy - powiedział Wróblewski.

Kolejne miejsca zajęli: Zbigniew Gabryś/Daniel Dymurski (+2,3s), ), Tom Kristensson/Andreas Johansson (+2.6s), Maciej Lubiak/Grzegorz Dachowski (+3,2s), Dariusz Poloński/Łukasz Sitek (+3,2s).

- Było bardzo ślisko, ale wszystko poszło bardzo w porządku - informował Lubiak.

- Bardzo krótki odcinek, zimne opony, więc mieliśmy trochę nieprzyjemnych odczuć, ale jedziemy dalej - powiedział Poloński.

Dziesiątkę skompletowali Łukasz Byśkiniewicz/Daniel Siatkowski (+3,4s) i Michał Tochowicz/Piotr Białowąs (+4,4s). Sklasyfikowani na jedenastej pozycji Jacek Sobczak i Łukasz Włoch byli najszybsi w ośce (+6,3s).

Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski pojechali złą trasą.