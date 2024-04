W trakcie trzech ostatnich sezonów Jarosław i Marcin Szejowie startowali Hyundaiem i20 R5. Były dobre chwile - jak podium na Rajdzie Podlaskim, Rajdzie Śląska, czy na Karowej. Były wygrane odcinki specjalne, pozycja liderów… ale pojawiały się też problemy. Pewnych kwestii nie dało się oszukać. Hyundai i20 R5 był jedną z najstarszych konstrukcji w najmocniejszej klasie krajowego czempionatu, a załoga nie ukrywała potrzeby przesiadki do nowszego pojazdu.

Bracia z Ustronia postawili sobie za cel, aby przed sezonem 2024 zmienić samochód. To zadanie zakończyło się powodzeniem. Szejowie będą bowiem startować Skodą Fabią Rally2 evo w pełnym sezonie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Plan startów zakłada wszystkich siedem asfaltowych rund mistrzostw Polski, a więc Rajd Świdnicki, Rajd Nadwiślański, Rajd Małopolski, Rajd Koszyc, Rajd Rzeszowski, Rajd Wisły oraz Rajd Śląska, który będzie także rundą mistrzostw Europy.

- W przededniu nowego sezonu rajdowego jestem niezwykle podekscytowany - powiedział Jarosław Szeja. - Wskakujemy w końcu do samochodu kategorii Rally2, co jest spełnieniem naszych marzeń. Od pierwszej chwili w Skodzie Fabii Rally2 evo poczułem, jak kapitalny jest to samochód. Jak doskonale się go prowadzi, jak on hamuje, skręca i przyspiesza. To jest inna liga.

- Cieszę się, że będziemy mieli do dyspozycji taki sprzęt w nowym sezonie RSMP. To daje nam nowe nadzieje i motywację do dalszej pracy - dodał.

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom, przede wszystkim firmie GK Forge, bez których to nie byłoby możliwe. Zarówno zmiana samochodu, jak i starty w pełnym sezonie mistrzostw Polski. Dziękujemy za zaufanie i bierzemy się do ciężkiej pracy.

Rajd Świdnicki odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia. Lista zgłoszeń zostanie opublikowania w środę, 17 kwietnia.

informacja prasowa