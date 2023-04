Porsche, w ramach przekazania samochodu marce Jota, przeprowadzi test 963 LMDh w środę na torze testowym w Weissach.

Kierowca fabryczny Matt Campbell, członek zespołu Porsche Penske Motorsport, biorący udział w mistrzostwach IMSA, ma poprowadzić pierwszy z czterech modeli klienckich 963 LMDh, które mają zostać dostarczone w 2023 roku.

Urzędujący mistrzowie kategorii LMP2 w WEC, zespół Jota, podczas testów będą mieli do dyspozycji etatowych kierowców Porsche, Antonio Felixa da Costę i Yifei Ye, ale nie jest jasne, czy będą oni jeździć.

Zasady testowania obowiązujące w WEC ograniczają samochód do zaledwie jednej godziny jazdy na odcinek testowy.

Następnie Jota zabierze samochód do warsztatów zespołu Rosberg w Niemczech, w celu ostatecznego przygotowania się do wyścigowego debiutu w 6-godzinnym wyścigu na Spa, który odbędzie się 29 kwietnia.

- Z uwagi na ograniczony czas przygotowań, powrót do bazy [w Wielkiej Brytanii] nie miał sensu, a Dieter [Gass, szef ds. hipersamochodów w ekipie Jota] ustawił nas w kolejce do korzystania ze starego obiektu zespołu Rosberg - powiedział współwłaściciel zespołu Jota, Sam Hignett.

#28 Jota: David Heinemeier Hansson, Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen Photo by: JEP / Motorsport Images

- Zaplanowaliśmy sporo testów przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, ale to, ile z nich zrobimy, będzie zależało od dostępności części zamiennych. Musimy mieć pewność, że pojedziemy do Le Mans z pełnym zestawem części - dodał Hignett.

Drugi z czterech samochodów Porsche 963 LMDh dla klientów, przeznaczony dla amerykańskiego zespołu JDC-Miller MotorSports, ma zostać wprowadzony na rynek i przekazany w czwartek.

JDC-Miller, zwycięzca 12-godzinnego wyścigu Sebring z 2022 roku, pracuje nad debiutem wyścigowym w serii IMSA na torze Laguna Seca, 14 maja.

Zespół Proton Competition odbierze dwa Porsche 963, przeznaczone do podwójnego programu w WEC i IMSA, w późniejszym terminie. Proton ma dołączyć do WEC dopiero na Monzy na początku lipca, a do IMSA w sierpniu, od rundy na Road America.