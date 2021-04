Przerwany prolog WEC

Zamiast o godz. 12.00, flaga w szachownicę ukazała się o 11.34. Druga sesja rozpocznie się o 13.30, żeby odzyskać stracone pół godziny jazd.

W 58 minucie Aston Martin Bena Keatinga wypadł na Raidillon, czołowo uderzając w barierę. Kierowca z Teksasu o własnych siłach doszedł do samochodu medycznego. Przerwa trwała 20 minut.

O 11.27 ponownie skorzystano z czerwonej flagi. Na Raidillon opuścił tor Tomonobu Fujii, jadący drugim Astonem Martinem TF Sport, zgłoszonym przez japoński zespół D'station Racing.

Najlepszy czas uzyskał Filipe Albuquerque z United Autosports USA. Portugalczyk zawiesił Orecę na krawęzniku powodując pierwszą czerwoną flagę.

Kolejne wyniki należały do Giedo van der Garde, Loïca Duvala, Bena Hanleya i Anthony'ego Davidsona. Charles Milesi wprowadził do trójki Orecę WRT. Inter Europol Competition zajął 10 miejsce w LMP2. Czas należał do Kuby Śmiechowskiego.

Za siedmioma LMP2 widnieje w wynikach pierwszy hipersamochód. Brendon Hatley przejechał 15 okrążeń Toyotą nr 8 i okazał się szybszy o 69 setnych od Matthieu Vaxivière'a z Alpine Elf Matmut. Druga Toyota prowadzona przez Mike'a Conwaya, zaliczyła dwa okrążenia.

W GTE Pro dyktował tempo Kévin Estre z Porsche GT Team. Antonio Fuoco wprowadził Ferrari Cetilar Racing na czoło klasy GTE Am.

SESJA 1

1. Phil Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque (GB/CH/P) Oreca 07-Gibson 2.04,968

2. Frits van Eerd/Giedo van der Garde/Job van Uitert (NL) Oreca 07-Gibson 2.05,496

3. Esteban Garcia/Loïc Duval/Norman Nato (CH/F/F) Oreca 07-Gibson 2.05,979

4. Henrik Hedman/Juan Pablo Montoya/Ben Hanley (S/CO/GB) Oreca 07-Gibson 2.06,017

5. Roberto González/António Félix da Costa/Anthony Davidson (MEX/P/GB) Oreca 07-Gibson 2.06,190

6. Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi (NL/A/F) Oreca 07-Gibson 2.06,262

7. Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist (RI/B/GB) Oreca 07-Gibson 2.06,475

8. Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley (CH/J/NZ) Toyota GR010 Hybrid 2.06,896

9. Roman Rusinow/Franco Colapinto (RUS/RA) Aurus 01-Gibson 2.07,388

10. John Falb/Rui Andrade/Roberto Merhi/Diego Menchaca (USA/P/E/MEX) Aurus 01-Gibson 2.07,419

11. Jakub Śmiechowski/Renger van der Zande/Alex Brundle (PL/NL/GB) Oreca 07-Gibson 2.07,484