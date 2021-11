Polacy jadą równym tempem, stale notując czasy w czołowej trójce. Po pierwszym dniu zmagań są wiceliderami kategorii WRC 3, niespełna trzy sekundy za prowadzącymi. O fenomenalnym tempie świadczy fakt, że zajmują jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej, jako druga z załóg w samochodzie klasy Rally2 - przed wszystkimi zespołami fabrycznymi WRC 2.

Popołudniowa pętla piątkowego etapu Rajdu Monzy rozegrana została w pełni na legendarnym torze Formuły 1. Polacy uzyskali raz trzeci i dwukrotnie drugi czas, wygrywając dwie próby z głównymi rywalami, Rosselem i Renuccim. Pozwoliło to Kajetanowiczowi i Szczepaniakowi zbliżyć się na 2,9 sekundy do prowadzących. Mają świetną pozycję do walki podczas jutrzejszych sześciu odcinków specjalnych, których łączna długość przekracza 108 kilometrów.

- Po przejechaniu ponad stu kilometrów mamy niespełna trzy sekundy różnicy do liderów. To pokazuje, jak bardzo zacięta jest ta rywalizacja. Jeździliśmy dzisiaj w górach, jeździliśmy na torze, był śliski i wilgotny asfalt, były szutrowe łączniki, używaliśmy różnych rodzajów opon. Sporo się dzisiaj działo, ale takie są Rajdowe Mistrzostwa Świata, trzeba być gotowym na wszystko. Cieszy mnie nasze tempo, jednak jeszcze wiele przed nami i muszę być w pełni skoncentrowany, a o to tutaj nie jest łatwo. Mam sporo frajdy z jazdy, staram się nią cieszyć, a energii i motywacji dodają mi kibice z Polski, których jest tutaj naprawdę sporo. Takie wsparcie dodaje kilka kilogramów na prawej nodze, żeby mocniej wciskać gaz, ale ta noga musi dobrze współpracować z głową. Jest dobrze, ale to dopiero początek, jutro walczymy dalej - powiedział Kajetan Kajetanowicz.

Sobotni etap Rajdu Monza składa się z trzech dwukrotnie pokonywanych odcinków specjalnych. Najpierw załogi wyjadą na pętlę w górach, na którą złożą się OS 8/10 San Fermo (14,80 km, start o godz. 7:38 i 11:08) oraz OS 9/11 Selvino (24,93 km, godz. 8:33 i 12:03). Po serwisie powrócą na próby wytyczone na torze F1, rywalizując na OS 12/13 Sottozero (14,39 km, godz. 15:09 i 17:19).

Rajd Monzy 2021 - wyniki kategorii WRC 3 po OS 7:

1. Rossel/Renucci (Francja, Citroën C3 Rally2) 1:08:26,5 s

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +2,9 s

3. Crugnola/Ometto (Włochy, Hyundai i20 N Rally2) +11,7 s

4. Munster/Louka (Luksemburg/Belgia, Hyundai i20 N Rally2) +29,2 s

5. De Tommaso/Ascalone (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +41,5 s

6. Albertini/Fappani (Włochy, Hyundai i20 N Rally2) +48,5 s

7. McErlean/Fulton (Irlandia, Hyundai i20 N Rally2) +1:04,9 s

8. Ingram/Whittock (Wielka Brytania, Škoda Fabia Rally2 evo) +2:20,0 s

9. Bird/Morton (Wielka Brytania, Ford Fiesta Rally2) +3:06,8 s

10. Perico/Turati (Włochy, VW Polo GTI Rally2) +3:19,9 s

informacja prasowa

