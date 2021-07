Wygrana w wyścigu Superpole w niedzielę rano dało Rei pierwsze pole startowe do drugiego głównego wyścigu weekendu.

Wydawało się, że to Razgatlioglu ruszający trzeciego pola obejmie prowadzenie. Było tak do czasu, gdy startujący z ósmego miejsca zawodnik GRT Yamaha Gerloff wjechał po wewnętrznej pierwszego zakrętu i zderzył się z Razgatlioglu, przez co turecki zawodnik odpadł z rywalizacji.

W całym tym chaosie na prowadzenie wyszedł Andrea Locatelli na fabrycznej Yamasze, który prowadził przed Michaelem Rubenem Rinaldim i Alexem Lowesem, podczas gdy Rea został wypchnięty szeroko w pierwszym zakręcie i spadł na szóstą pozycję pod koniec okrążenia otwierającego.

Jednak Rea narzucił mocne tempo, wyprzedzając piątego Michaela van der Marka na drugim okrążeniu, a następnie kolegę z zespołu Kawasaki Lowesa na czwartym i Scotta Reddinga na trzecim kółku.

Jedno okrążenie później Rea awansował na drugie miejsce kosztem Rinaldiego i zaczął zbliżać się do Locatellego podążającego z przodu.

Locatelli zdołał uciec na około 1,4 sekundy, ale na siódmym okrążeniu ta różnica zmniejszyła się o połowę, a pod koniec dziesiątego okrążenia Rea był tuż za włoskim debiutantem.

Nieunikniony manewr wyprzedzania nastąpił w ostatniej szykanie na jedenastym okrążeniu i od tego momentu Rea miał prostą drogę do ósmego zwycięstwa w sezonie.

Razgatlioglu nie zdobył punktów po raz pierwszy w tym roku, co sprawia, że Rea ma komfortową 37-punktową przewagę na prowadzeniu w mistrzostwach.

Locatelli musiał bronić się przed Ducati Reddinga w końcówce, a Brytyjczyk ostatecznie wyprzedził Yamahę na dziewiętnastym okrążeniu, wyrównując swój sobotni wynik. Locatelli mimo to zdobył swoje pierwsze podium WSBK.

Chaz Davies z ekipy Ducati GoEleven cieszył się swoim najlepszym występem od czasu Estoril, odbierając czwarte miejsce Rubenowi Rinaldiemu.

Alvaro Bautista również wyprzedził Rinaldiego, by na Hondzie zaliczyć swój najlepszy finisz w tym sezonie, na piątej pozycji.

Rinaldi ostatecznie spadł na ósmą lokatę na mecie za BMW van der Marka i Kawasaki Lowesa.

Axel Bassani (Motocorsa Ducati) i Leon Haslam (Honda) finiszowali w pierwszej dziesiątce.

Po spowodowaniu upadku Razgatlioglu, Gerloff otrzymał karę przejazdu, przez aleję serwisową i spadł na koniec stawki, a wyścig Amerykanina zakończył się ciężką kraksą w dziewiątym zakręcie.

Wyniki: