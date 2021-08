Berthon przed Micheliszem

Kierowca Comtoyou DHL Team Audi Sport wyprzedził o 0,131 sekundy miejscowego idola Norberta Michelisza. Rob Huff wprowadził do trójki Cuprę budapeszteńskiego zespołu Zengő Motorsport.

Temperatura powietrza wzrosła do 28, asfaltu do 43 stopni. Rob Huff wyjechał na cztery okrążenia i prowadził po 1.53,567. Néstorowi Girolamiemu skreślono czas 1.53,557. W 19 minucie Gilles Magnus zszedł do 1.53,033.

Pięć minut przed końcem Mikel Azcona wykręcił 1.53,012. Norbert Michelisz otrzymał nowe opony i przebił wynikiem 1.52,936. Po fladze w szachownicę Nathanaël Berthon zdobył się na 1.52,805.

TRENING 2

1. Nathanaël Berthon (F) Audi RS 3 LMS 1.52,805

2. Norbert Michelisz (H) Hyundai Elantra N TCR 1.52,936

3. Rob Huff (GB) Cupra León Competición 1.52,953

4. Frédéric Vervisch (B) Audi RS 3 LMS 1.52,996

5. Mikel Azcona (E) Cupra León Competición 1.53,012

6. Gilles Magnus (B) Audi RS 3 LMS 1.53,033

7. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR 1.53,137

8. Néstor Girolami (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.53,189

9. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR 1.53,236

10. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR 1.53,356