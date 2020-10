Dublet Lynk & Co

Siostrzeniec Yvana Mullera odniósł czwarte zwycięstwo w World Touring Car Cup - drugie dla chińskiej marki. Obsadę podium uzupełnił Attila Tassi, powtarzając swój najlepszy wynik w WTCR, uzyskany w tym miesiącu w Zolder.

Po wczorajszej kraksie na starcie zabrakło Jacka Younga. Na mokrym torze ponownie przejechano pętlę Grand Prix za samochodem bezpieczeństwa. Néstor Girolami prowadził od startu, mając za sobą Ehrlachera, Tassiego, Björka i Coronela.

Esteban Guerrieri odebrał szóste miejsce Mikelowi Azconie. Yvan Muller awansował na P9 kosztem Nathanaëla Berthona. ZSS zapowiedział dochodzenie w sprawie startu Girolamiego.

Tom Coronel przejechał przez żwir na Spiegelkurve i stracił dwie lokaty na rzecz Guerrieriego i Azcony. Esteban Guerrieri zaliczył pobocze na Pflanzgarten.

Yann Ehrlacher wyprzedził Néstora Girolamiego na Döttinger Höhe i ukończył pierwsze okrążenie z przewagą 1,2 sekundy. Na początku drugiego kółka Thed Björk minął Attilę Tassiego.

Girolami otrzymał 30 sekund kary. Gilles Magnus wpadł w opony na Hatzenbach. W drugim sektorze wywieszono żółte flagi. Björk pozbawił Girolamiego pozycji wicelidera na Döttinger Höhe.

Po dwóch okrążeniach Ehrlacher miał w zapasie 6,2 sekundy nad ostatnim mistrzem WTCC. Azcona wygrał pojedynek z Guerrierim i po doliczeniu kary Girolamiemu znalazł się na czwartym miejscu w wynikach.

WYŚCIG 2 (3 okrążenia)

1. Yann Ehrlacher (F) Lynk & Co 03 TCR

2. Thed Björk (S) Lynk & Co 03 TCR +5,835

3. Attila Tassi (H) Honda Civic Type-R TCR +11,971

4. Mikel Azcona (E) Cupra Leon Competición +16,563

5. Esteban Guerrieri (RA) Honda Civic Type-R TCR +16,776

6. Jean-Karl Vernay (F) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR +22,454

7. Yvan Muller (F) Lynk & Co 03 TCR +23,106

8. Tom Coronel (NL) Audi RS 3 LMS +31,253

9. Tiago Monteiro (P) Honda Civic Type-R TCR +33,075

10. Santiago Urrutia (ROU) Lynk & Co 03 TCR +34,708

PUNKTACJA

1. Ehrlacher 92, 2. Girolami 81, 3. Björk 81, 4. Muller 80, 5. Coronel 45, 6. Guerrieri 40, 7. Tassi 38, 8. Vernay 37, 9. Urrutia 34, 10. Magnus 34.