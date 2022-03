Włoski zespół Trident Motorsport poinformował o zakontraktowaniu Romana Bilińskiego na sezon 2022 cyklu Formula Regional European Championship by Alpine.

- Mieliśmy okazję zobaczyć Romana w akcji podczas ostatnich dwóch dni zimowych testów i od razu zdaliśmy sobie sprawę, że mamy przed sobą bardzo zmotywowanego i pełnego pasji młodego człowieka - powiedział szef zespołu, Maurizio Salvadori. - Z marszu złapał świetną chemię z ekipą i samochodem, pokazując znakomite umiejętności adaptacji i szybkość. Z wielką przyjemnością witamy go w Trident Motorsport, a naszym wspólnym celem jest osiąganie wspaniałych wyników.

Trident Motorsport to zespół wyścigowy założony w 2006 roku przez byłego włoskiego kierowcę wyścigowego i jednocześnie przedsiębiorę Maurizio Salvadori’ego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu sztabu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zespół Trident z powodzeniem rywalizuje w dwóch seriach wyścigowych - Formule 2 oraz Formule 3, co w ubiegłym sezonie potwierdził tytułem drużynowego mistrza FIA Formuły 3. To wielka szansa na dalszy dynamiczny rozwój kariery młodego Polaka.

- Jestem niezwykle podekscytowany, że mogę dołączyć do zespołu Trident Motorsport. To spełnienie marzeń wielu młodych kierowców. Pragnę godnie reprezentować biało-czerwone barwy i iść w ślady Roberta Kubicy, który przetarł ten trudny szlak - drogę do F1, a następnie zapisał piękny rozdział w historii „królowej motorsportu - skomentował ogłoszenie Roman Biliński. - Wierzę, że w tak profesjonalnym zespole jak Trident Motorsport, dysponującym świetnie przygotowanym bolidem, uda mi się walczyć o najwyższe cele. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by w świecie wyścigów zrobiło się głośno o kolejnym Polaku - dodał Biliński.

Partnerem Romana będzie Niemiec Tim Tramnitz.

informacja prasowa