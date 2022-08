Kierowca z Minden wsiadł do Audi w sezonie 2010 i ścigał się w ADAC GT Masters. Cztery lata później cieszył się z tytułu, a w międzyczasie rozszerzył swoje wyścigowe zainteresowania m.in. o Blancpain Series, gdzie w sprintach i na długim dystansie rywalizował także ze wsparciem Audi Sport.

Okazjonalne występy w DTM w 2016 roku skutkowały pełnym etatem sezon później. Już w debiucie Rast wraz z Audi Sport Team Rosberg wywalczył tytuł, a sukces ten powtórzył jeszcze dwukrotnie - po raz ostatni w 2020 roku. Obecnie 35-latek barwy Audi reprezentował również w Formule E (2019/20 i 2020/21), ale w elektrycznej serii nie odniósł sukcesów.

W najbliższym czasie Rast miał brać udział w rozwoju prototypu LMDh, czyli samochodu przeznaczonego do World Endurance Championship i IMSA. Audi oficjalnie zawiesiło ten projekt, choć uważa się, że kompletnie z niego zrezygnowało na rzecz Formuły 1. W tej sytuacji marka z Ingolstadt postanowiła zwolnić Niemca z obowiązującego jeszcze kolejny rok kontraktu.

Według nieoficjalnych informacji Rast może wrócić do Formuły E, nawiązując współpracę z McLarenem - spadkobiercą odchodzącego Mercedesa.

- Decyzja nie była dla mnie łatwa - przyznał Rast. - Audi było od kilku lat całym moim życiem. Fantastycznie razem pracowaliśmy i świętowaliśmy sukcesy. Nigdy nie zapomnę tych chwil, ani wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym moje zwycięstwa i sukcesy stały się możliwe.

- Audi to silna marka z fascynującymi samochodami, takimi jak Audi RS 6, którym przez wiele lat mogłem się cieszyć, używając go jako auta służbowego. Era Class One w DTM była niesamowitą atrakcją. Audi RS 5 DTM z czterocylindrowym silnikiem turbo było fantastycznym samochodem wyścigowym. Niestety ta era zbyt szybko dobiegła końca.

- Również w programach prototypów Le Mans oraz Formule E miałem to nieszczęście dołączyć, gdy programy się zakończyły. Wielka szkoda. Teraz cieszę się DTM z samochodami GT3 bardziej, niż się spodziewałem. Wciąż jednak mam kilka celów w sportach motorowych, które chcę osiągnąć.

- Dlatego też, po zakończeniu sezonu 2022 z ciężkim sercem muszę pożegnać się z fanami Audi.

Przed Rastem jeszcze cztery wyścigowe weekendy w DTM. Pierwszy z nich już za dziesięć dni na Nurburgringu.

Dennis Rostek, René Rast, Rolf Michl, Chief Operating Officer Audi Sport racing 1 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport René Rast 2 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport René Rast 3 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport René Rast 4 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Rolf Michl, Chief Operating Officer Audi Sport racing, René Rast 5 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Rolf Michl, Chief Operating Officer Audi Sport racing, René Rast 6 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Rolf Michl, Chief Operating Officer Audi Sport racing, René Rast 7 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Rolf Michl, Chief Operating Officer Audi Sport racing, Stefan Moser, Head of Sports Com­mu­ni­ca­tions, René Rast 8 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Rolf Michl, Chief Operating Officer Audi Sport racing, Stefan Moser, Head of Sports Com­mu­ni­ca­tions, René Rast 9 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Rolf Michl, Chief Operating Officer Audi Sport racing, Stefan Moser, Head of Sports Com­mu­ni­ca­tions, René Rast 10 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Stefan Moser, Head of Sports Com­mu­ni­ca­tions, René Rast, Dennis Rostek 11 / 16 Autor zdjęcia: Audi Communications Motorsport Rene Rast, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 12 / 16 Autor zdjęcia: Alexander Trienitz Rene Rast, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 13 / 16 Autor zdjęcia: Alexander Trienitz Start action, Nico Muller, Team Rosberg Audi R8 LMS GT3, Rene Rast, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 14 / 16 Autor zdjęcia: Alexander Trienitz Podium: Race winner Felipe Fraga, AF Corse, second place Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team, third place Rene Rast, Team ABT Sportsline 15 / 16 Autor zdjęcia: Alexander Trienitz Podium: Race winner Thomas Preining, KuS Team Bernhard, second place Dennis Olsen, SSR Performance, third place Rene Rast, Team ABT Sportsline 16 / 16 Autor zdjęcia: Alexander Trienitz