Breen i Paul Nagle byli sklasyfikowani na czwartym miejscu w generalce Rajdu Lipawy do chwili, kiedy na OS7 stracili ponad minutę. W ich samochodzie doszło wtedy do uszkodzenia opony.

Po przejrzeniu materiału video z kamery zamontowanej w ich Hyundaiu i20 R5 odkryto, że samochód jadący na oesie przed nimi, uderzył w ogranicznik cięcia, który w efekcie tego spadł na drogę. Breen nieumyślnie przejechał po nim, nie był w stanie go zauważyć.

Ostatecznie zajęli piąte miejsce w generalce rajdu, czwarte w ERC.

- To był trudny rajd, ale pokazaliśmy dobre tempo - powiedział Breen, który wraz z Emilem Lindholmem prowadzi program rozwojowy opon MRF. - Ważne, że dotarliśmy do mety, zdobyliśmy dobre punkty i zebraliśmy kolejne dane dotyczące rozwoju opon.

- Wykorzystujemy je do granic możliwości i agresywnie podchodzimy do programu rozwoju opon. Produkty MRF są trwałe. Cieszymy się z kierunku ich rozwoju - dodał. - Możliwość zajęcia drugiego miejsca na jednym z oesów pokazuje nasze tempo. Natomiast to, co wydarzyło się na siódmym oesie, mogło przytrafić się każdemu. Teraz nie mogę doczekać się jazdy po szutrze podczas kolejnej rundy na Azorach.

Rajd Azorów, trzecia runda FIA ERC 2020, odbędzie się w dniach 17-19 września.