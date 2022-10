ERC celem Bonato

Po zaliczeniu pełnej kampanii w sezonie 2021, Bonato ograniczył w tym roku swoje występy w FIA ERC. Początkowo planował trzy starty. Dołożył czwarty, gdy okazało się, iż finałem sezonu będzie asfaltowy Rajd Katalonii.

Na drogach wokół Salou Bonato, pilotowany przez Benjamina Boullouda, nie miał sobie równych. Wygrał siedem z trzynastu (jeden odwołano) oesów i na mecie zameldował się z przewagą 13,8 s przed Efrenem Llareną i Sarą Fernandez - mistrzami Europy.

- Od początku naszej kampanii w ERC mieliśmy potyczki z Llareną, więc nie widzę powodu, dla którego tu nie miałoby być inaczej - opowiedział Bonato o rywalizacji w Rajdzie Katalonii serwisowi rallye-sport. - Jedyną niekorzyścią było to, że byliśmy w jego domowej Hiszpanii.

- Mieliśmy w pamięci Kanary, gdzie zremisowaliśmy oraz Rzym, gdzie wygraliśmy o ułamki sekund. Wszystko to po przejechaniu 200 kilometrów oesowych. Oczywiste więc było, że w ten weekend to on będzie tym do pokonania. Szybko okazało się, że rajd może rozstrzygnąć się po naszej myśli. W piątek warunki były trudne, a my podjęliśmy pewne ryzyko, by wypracować sobie przewagę. Opony Michelin też pomogły.

Pytany o połączenie rundy ERC z WRC, Bonato nie uznał tego za dobry pomysł, ale przyznał, z właściwym sobie humorem, że były też pewne pozytywy.

- Wiedzieliśmy, że taki drugoplanowy rajd przy WRC nie jest korzystny. Jednak promotor w miarę dobrze to rozegrał i po rajdzie jest kilka dobrych rzeczy. Umieszczono mnie na plakacie i byłem na tej samej wysokości, co Thierry Neuville. Pierwszy raz mogłem popatrzeć mu w oczy, bez zadzierania głowy do góry - śmiał się Francuz.

Dzięki wygranej w Katalonii, Bonato i Boulloud awansowali na trzecią pozycję w końcowej tabeli.

- Kończymy na trzecim miejscu, a tego się nie spodziewałem. Zwłaszcza przy czterech startach. Trzy razy byliśmy na podium i raz wygraliśmy. To sprawia, że chcę wrócić w przyszłym roku i wziąć udział w większej liczbie rajdów.

