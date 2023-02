Tidemand karierę zaczynał ponad 15 lat temu i poza bogatym doświadczeniem może się pochwalić także niemałymi sukcesami. Szwed ma na koncie m.in. triumf w JWRC (2013 rok), APRC (2015) i WRC 2 (2017). W 2019 roku zaliczył kilka startów Fordem Fiesta WRC, ale nie zdołał nawiązać walki z czołówką. W trakcie dwóch ostatnich sezonów był mniej aktywny i wystartował w pojedynczych imprezach na rodzimej ziemi.

W tym roku Tidemand powalczy o prymat na Starym Kontynencie. 32-latek stał się kolejną twarzą indyjskiego producenta opon MRF, który w dwóch swoich ekipach zapowiedział już łącznie cztery załogi, a źródła Motorsport.com wskazują, że to jeszcze nie ostatni anons. Szwed miał już w przeszłości okazję do jazdy w barwach MRF - w 2015 roku współpraca zaowocowała wspomnianym sukcesem w Mistrzostwach Azji i Pacyfiku.

Tidemand zasiądzie za kierownicą Forda Fiesta Rally2. Obsługą samochodu zajmie się stajnia GNM Sweden. Prawy fotel zajmie Julia Thulin.

- Powrót do MRF Tyres jest ekscytujący - cytuje Tidemanda oficjalny serwis FIA ERC. - Mamy naprawdę miłe wspólne wspomnienia z 2015 roku i nie mogę się doczekać ponownej współpracy.

- Wciąż mam marzenia. Gdy przez jakiś czas pozbawiony byłeś rywalizacji na takim poziomie, masz szansę na ponowną ocenę swoich dokonań i sprawdzenie, co robisz dobrze, a co źle. Naprawdę nie mogę się doczekać powrotu do dużych imprez.

Walka o najwyższe cele z pewnością nie będzie łatwa. Podczas otwarcia sezonu - Rally Serras de Fafe - zbierze się mocna stawka i poza obecnością czołówki ERC, spodziewany jest treningowy występ kierowców realizujących program w WRC, jak Craig Breen, Georg Linnamae i Erik Cais.

- Czytałem o rywalach! Będzie gorąco. Konkurencja będzie równie mocna lub nawet mocniejsza jak w WRC 2.

- Postaramy się o dobry rezultat już w Fafe. To pierwszy rajd w sezonie, więc ważny jest bezproblemowy, czysty występ i zdobycie punktów. Sądzę, że to główne cele.

Rally Serras de Fafe odbędzie się w dniach 10-12 marca.

Pontus Tidemand, Julia Thulin, Ford Fiesta Rally2 Photo by: FIA European Rally Championship