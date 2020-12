Kreim wraca do ERC

28-latek z Lindenfels w Hesji, Kreim zamierza pozostać w Polo R5. W tegorocznym Rally di Roma Capitale trzykrotny mistrz Niemiec korzystał z Polo Dennisa Rostka. Pilotem będzie nadal Frank Christian.

Frank i ja zaatakujemy w ERC i spróbujemy zajść jak najwyżej w klasyfikacji - poinformował Fabian Kreim. - Decyzje w koncernie VW nie są jeszcze całkiem pewne, ale nie możemy zaprzeczyć, że będzie to program w Polo R5. To zdecydowanie jest nasz cel i wiele na na to wskazuje. Więcej informacji o programie otrzymacie w najbliższych tygodniach i miesiącach.

W dorobku Kreima widnieje 9 startów w ERC - sześć w sezonie 2018. Kierowca Skoda Auto Deutschland ukończył wówczas na trzecim miejscu Rally Islas Canarias, na czwartym Rally di Roma Capitale, Rajd Polski, Rally Liepāja oraz cały cykl.